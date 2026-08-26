Beim Heim-Comeback von Jose Mourinho schießt Kylian Mbappe Real Madrid zum 4:1-Triumph über Real Sociedad.

Mit drei Toren im 20-Minuten-Rhythmus hat Kylian Mbappe seinem Trainer Jose Mourinho ein perfektes Heim-Comeback beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid beschert. Der französische WM-Torschützenkönig erzielte beim 4:1 (1:1) gegen den Pokalsieger Real Sociedad San Sebastián am Mittwochabend wie ein Uhrwerk seine ersten Saisontreffer (40./60./80.).

Es war für Real das zweite Ligaspiel, jedoch eines vom ersten Spieltag: Die spanischen Vereine mit (mindestens) WM-Halbfinalisten im Kader durften eine Woche später starten - im Falle der Königlichen mit einem Last-Minute-2:1 bei Espanyol Barcelona am Samstag. Am Sonntag geht es schon mit einem Heimspiel gegen den FC Málaga weiter.

Mbappe traf zunächst mit einem wuchtigen Linksschuss in den Winkel, zwanzig Minuten später dann mit rechts nach einem traumhaften Doppelpass mit Jude Bellingham, der unnachgiebig auch das 3:1 für Vinicius Junior auflegte (67.). Am Ende machte es Mbappé noch einmal mit links. Der 125-Millionen-Euro-Zugang Yan Diomande, von RB Leipzig gekommen, blieb bis zur 84. Minute auf der Bank. Für Real Sociedad traf Luka Sucic (44.).