:newstime Champions League-Aus: So viel Geld verdient Bayern trotzdem Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Qualifikation der Champions League ist beendet. Die Teilnehmer für die Champions-League-Saison 2026/2027 stehen fest. ran zeigt die Teams.

Das Teilnehmerfeld der Champions-League-Saison 2026/27 steht fest. Am Mittwoch wurden in der Qualifikation die letzten Teilnehmer ausgespielt. Dabei gab es so manche Überraschung. ran präsentiert die fixen Teilnehmer.

FC Bayern München (Deutschland) Der Double-Sieger dürfte auch in der kommenden Saison ein Favorit auf den Gewinn der Champions League sein. In der zurückliegenden Spielzeit scheiterten sie im Halbfinale an Paris Saint-Germain.

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Borussia Dortmund (Deutschland) Der BVB belegte in der Bundesliga Platz zwei und hat das Minimalziel Champions-League-Qualifikation souverän erreicht. Die Finalteilnahme von 2024 beweist, dass die Mannschaft immer für eine Überraschung gut ist.

RB Leipzig (Deutschland) Die Leipziger sind zurück in der Champions League. Die Mannschaft von Ex-Trainer Ole Werner landete auf Rang drei der Bundesliga. Mittlerweile steht Martin Demichelis an der Seitenlinie.

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VfB Stuttgart (Deutschland) Der Traum vom erneuten Pokalsieg scheiterte zwar im Finale gegen den FC Bayern. Dafür qualifizierte sich Stuttgart für die Champions League und ließ auf Platz vier die Konkurrenten TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen hinter sich.

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FC Arsenal (England) Der FC Arsenal hat sich mit sieben Punkten Vorsprung auf Manchester City die englische Meisterschaft gesichert und steht zudem am 30. Mai im Finale um die Champions League.

Manchester City (England) Für Manchester City beginnt eine neue Ära, nachdem Pep Guardiola seinen Rücktritt erklärt hat. In der englischen Meisterschaft landete City auf Platz zwei.

Manchester United (England) Manchester United hat nach schwierigen Zeiten zurück in die Erfolgsspur gefunden. Als Tabellendritter der Premier League nehmen sie wieder an der Königsklasse teil. Dies gelang ihnen in den vergangenen vier Spielzeiten nur einmal.

Aston Villa (England) Aston Villa hat sich unter den Top-Mannschaften der Premier League etabliert und schloss die Saison auf Rang vier ab - genauso wie zwei Spielzeiten zuvor auch. Zudem gewannen sie die Europa League, mit einem 3:0 im Finale gegen den SC Freiburg.

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FC Liverpool (England) Der FC Liverpool blickt auf eine insgesamt enttäuschende Saison zurück. Auch Florian Wirtz tat sich anfänglich schwer, sich bei seinem neuen Verein zurechtzufinden. Mit Platz fünf in der Premier League und der erneuten Qualifikation für die Champions League wurde immerhin Schadensbegrenzung betrieben.

FC Barcelona (Spanien) Der FC Barcelona sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft, indem sie am 10. Mai den Verfolger Real Madrid im direkten Duell besiegten. Lamine Yamal & Co. gehören kommende Saison erneut zum Favoritenkreis.

Real Madrid (Spanien) Real Madrid sorgte in der vergangenen Saison eher mit ihren Skandalen für Schlagzeilen. Spieler wie Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Antonio Rüdiger mussten viel Kritik einstecken. In der Liga landeten sie auf Platz zwei. In der Champions League scheiterten sie im Viertelfinale an Bayern München

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Atletico Madrid (Spanien) Atletico Madrid ist eine Mannschaft, gegen die wohl niemand wirklich gerne antritt. Mit ihrer defensiven und physischen Spielweise machen sie jedem Gegner das Leben schwer. In der Liga landeten sie auf Platz vier. In der Champions League scheiterten sie im Halbfinale am FC Arsenal.

FC Villarreal (Spanien) FC Villareal landete in der spanischen Liga auf einem starken dritten Tabellenplatz. Diesen Verein darf man in der Königsklasse nie unterschätzen. In den Jahren 2006 und 2022 erreichten sie das Halbfinale.

Real Betis (Spanien) Real Betis entwickelt sich kontinuierlich weiter. Nachdem sie die Spielzeit 2024/25 auf Tabellenplatz sechs abschlossen, landeten sie nun auf Rang fünf und qualifizierten sich für die Champions League.

Inter Mailand (Italien) Inter Mailand dominiert den italienischen Fußball. Mit elf Punkten Vorsprung sicherten sie sich die italienische Meisterschaft. 2010 gewannen sie zuletzt die Champions League, 2023 und 2025 standen sie im Finale.

SSC Neapel (Italien) Die SSC Neapel landete auf Platz zwei und darf erneut an der Champions League teilnehmen. In der zurückliegenden Saison kamen sie nicht über die Gruppenphase hinaus.

AS Rom (Italien) Als Tabellendritter der italienischen Serie A ist die Roma zurück in der Champions League. Die bis dato letzte Teilnahme resultiert aus der Spielzeit 2018/19.

Como 1907 (Italien) Die große Überraschungsmannschaft im italienischen Fußball! Como landete in der Serie A auf Platz vier, indem sie mit einem Punkt Vorsprung die AC Mailand hinter sich ließen. Como nimmt in der kommenden Saison erstmals überhaupt an der Champions League teil.

Paris Saint-Germain (Frankreich) Der Titelverteidiger hat erneut das Finale der Champions League erreicht und gewann zudem die französische Meisterschaft. Ousmane Dembele & Co. werden auch in der kommenden Saison der Top-Favorit sein.

RC Lens (Frankreich) RC Lens landete auf Platz zwei in der französischen Liga und hatte sechs Punkte Rückstand auf PSG. Sie nehmen zum vierten Mal an der Champions League teil - zuletzt 2023/24, als sie in der Gruppenphase scheiterten.

Lille OSC (Frankreich) Der Tabellendritte der französischen Liga qualifizierte sich für die Champions League, indem sie mit einem Punkt Vorsprung Olympique Lyon hinter sich ließen.

PSV Eindhoven (Niederlande) PSV Eindhoven hat die niederländische Liga dominiert. Mit 19 Punkten Vorsprung gewannen sie die Meisterschaft. Sie nehmen zum vierten Mal in Folge an der Königsklasse teil.

Feyenoord Rotterdam (Niederlande) Der Tabellenzweite der niederländischen Liga ist ein unangenehmer Gegner. Diese Erfahrung musste auch der FC Bayern München machen, als sie im Januar 2025 in Rotterdam mit 0:3 verloren. Rotterdam erreichte 2025/26 erstmals überhaupt das Achtelfinale.

FC Porto (Portugal) Der FC Porto sicherte sich mit sechs Punkten Vorsprung auf Sporting Lissabon die Meisterschaft in Portugal. 2004 gewann der Verein die Champions League.

Sporting Lissabon (Portugal) Weil Aston Villa die Europa League gewann und gleichzeitig in der Premier League unter den Top vier landete, fällt der eigentlich für den Europa-League-Sieger vorgesehene Champions-League-Startplatz an Sporting Lissabon, das dadurch direkt für die Gruppenphase qualifiziert ist.

Club Brügge (Belgien) Club Brügge hat sich zum 20. Mal die Meisterschaft in Belgien gesichert. Der Verein nahm bereits 12 Mal an der Champions League teil und erreichte zweimal das Achtelfinale.

Galatasaray SK (Türkei) Galatasaray Istanbul wurde mit drei Punkten Vorsprung auf Fenerbahçe Istanbul Meister in der Türkei. In der vergangenen Spielzeit erreichten sie in der Champions League das Achtelfinale und scheiterten am FC Liverpool.

Schachtar Donezk (Ukraine) Donezk muss nicht in die Qualifikation, weil mit PSG oder Arsenal Ende Mai ein Klub die Königsklasse gewinnen wird, der sich bereits über die Liga qualifiziert hat.

Slavia Prag (Tschechien) Slavia Prag hat die Meisterschaft in Tschechien verteidigt. Sie werden zum vierten Mal an der Champions League teilnehmen, kamen bislang aber nicht über die Gruppenphase hinaus.

Sabah FK Masazir (Aserbaidschan) Mit 5:2 hat sich der Sabah FK Masazir im Rückspiel gegen Hapoel Beer Sheva durchgesetzt, nachdem das Hinspiel mit 2:1 verloren wurde. Sie sind damit eines der Märchen der diesjährigen Königsklasse. Erstmals überhaupt haben sie sich qualifiziert.

Linzer ASK (Österreich) In einem spektakulären Duell mit Celtic Glasgow holten die Linzer ein 0:3 aus dem Hinspiel auf. Erst spät in der regulären Spielzeit schossen sie das 4:1, um dann in der Extrazeit das 5:1 zu machen.

FK Bodö/Glimt (Norwegen) Die Norweger sorgten in der vergangenen Saison bereits für Furore und sind wieder dabei. Gegen Nijmegen erreichten sie im letzten Qualifikationsspiel souverän die Ligaphase.

AEK Athen (Griechenland) Der griechische Meister setzte sich in der Qualifikation schlussendlich deutlich gegen Levski Sofia durch.

Viking Stavanger (Norwegen) Für eine kleine Überraschung sorgte Viking Stravanger. In der Qualifikation besiegten sie Dinamo Zagreb und qualifizierten sich somit für die Ligaphase der Königsklasse.

Fenerbahce SK (Türkei) Die Türken mussten gegen Olympique Lyon eine der schwereren Aufgaben in der Qualifikation bewältigen. Nach einem 1:1 im Hinspiel waren die Franzosen favorisiert. Doch Fenerbahce ging im Rückspiel mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit wurde es schließlich wild: Lyon traf dreimal, aber nur ein Tor zählte. So steht Fenerbahce in der Ligaphase. Erstmals seit 2009 sind sie damit wieder dabei.