Manchester City schnappt sich WM-Star Ayyoub Bouaddi. Der Youngster kommt als Rodri-Nachfolger und kostet eine stattliche Summe.

Der Wechsel des marokkanischen Supertalents Ayyoub Bouaddi zu Manchester City ist perfekt.

Am Mittwoch gaben die Skyblues die Verpflichtung des 18-Jährigen vom OSC Lille bekannt, Medienberichten zufolge kostet der Mittelfeldspieler rund 100 Millionen Euro Ablöse. In Manchester erhält Bouaddi, der bei der WM stark aufgespielt hatte, einen Vertrag bis 2031.

City bezeichnete den Jungstar als einen "der aufregendsten jungen Spieler des Weltfußballs". Bouaddi schwärmte von den Skyblues als "bestem Verein der Welt" und der Premier League.

"Ich verfolge City schon seit vielen Jahren und liebe ihren Spielstil", sagte er, jeder Spieler träume darüber hinaus von der englischen Eliteliga: "Ich bin erst 18. Ich bin zufrieden mit meinen bisherigen Fortschritten, weiß aber auch, dass ich mich noch enorm steigern kann. Und das hier ist zweifellos der beste Ort dafür."