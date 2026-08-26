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Champions League: Auslosung der Ligaphase mit Bayern, BVB und Co. - Lostöpfe, Regeln, Übertragung - alle Infos im Überblick
Aktualisiert:von ran.de
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Die Champions League geht in ihre 35. Saison und wird am 27. August in Monaco ausgelost. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der "Königsklasse".
Zum dritten Mal wird die Champions League im "neuen" Modus mit 36 Teams und einer großen Tabelle in der Ligaphase stattfinden.
29 dieser Teams haben sich über ihre Platzierung in den nationalen Ligen qualifiziert. Die weiteren sieben Plätze werden aktuell in der dritten Runde der Qualifikation ausgespielt.
Aus Deutschland werden der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart sowie RB Leipzig an den Start gehen. In der Qualifikation ist kein deutsches Team vertreten.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der Gruppenphase.
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Wann findet die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League statt?
Nach dem letzten Qualifikationsspiel, welches am 26. August stattfinden wird, wird die Ligaphase der Champions League am 27. August um 18 Uhr ausgelost.
Champions League: Wo findet die Auslosung für die Ligaphase statt?
Die Auslosung der Champions League wird im Grimaldi Forum in Monaco stattfinden.
Champions League: Wer überträgt die Auslosung der Ligaphase?
In Deutschland wird die Auslosung der Champions League live von Sky übertragen.
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Champions League: Auslosung der Ligaphase - das sind die Lostöpfe
Lostopf 1:
Paris Saint-Germain
FC Bayern München
FC Arsenal
Lostopf 2:
Borussia Dortmund
Sporting
FC Porto
FC Brügge
Betis
PSV Eindhoven
Lostopf 3:
Feyenoord Rotterdam
OSC Lille
FK Bodo/Glimt
SSC Neapel
RB Leipzig
FC Villareal
Fenerbahce ODER Olympique
Schachtar Donezk
Galatasaray
Lostopf 4:
Slavia Prag
VfB Stuttgart
Slovan Bratislava ODER NK Celje
LASK
Como
RC Lens
Dinamo Zagreb ODER Viking Stavanger
Levski Sofia ODER AEK Athen
Sabah FK
Welche deutschen Trainer sind mit ausländischen Klubs vertreten?
Hansi Flick mit dem FC Barcelona und Dino Toppmöller mit Frankreichs Vizemeister RC Lens, der erstmals seit 1998/99 wieder in der Champions League starten darf.
Wer ist favorisiert?
Seit Einführung der Champions League zur Saison 1992/93 schaffte nur Real Madrid (2016 bis 2018) den "Threepeat". Nun könnte PSG den dritten Titel in Serie holen, Frankreichs Meister hat nichts an Qualität verloren. Barcelona, seit 2015 ohne Königsklassen-Triumph, und Rekordchampion Real Madrid gehören stets zum Favoritenkreis, ebenso Englands Topteams FC Arsenal, Manchester City und FC Liverpool - neben den Bayern natürlich.
Gibt es im Losverfahren Einschränkungen?
Zwei entscheidende: Zum einen können Mannschaften aus dem gleichen Land nicht in der Ligaphase aufeinandertreffen - erst mit Beginn der K.-o.-Runden kann beispielsweise Bayern München auf Borussia Dortmund spielen. Zudem darf jede Mannschaft höchstens auf zwei Vereine treffen, die aus demselben Land stammen.
Wann geht die Champions League los?
Eigentlich ging die 35. Saison der Champions League bereits am 7. Juli unter anderem auf den Färöern und auf Malta mit den ersten Qualifikationsspielen los. Die letzten Qualifikanten unter den 36 Klubs stehen erst Mittwochabend fest - keine 20 Stunden vor der Auslosung. Der erste Spieltag der Ligaphase beginnt am 8. September, die Vorrunde wird am 27. Januar 2027 abgeschlossen. Das Finale findet am 5. Juni 2027 in Madrid statt.
Wie funktioniert der Modus?
Seit der Saison 2024/25 ist die Zeit der traditionellen Vierergruppen vorbei, die 36 Teams werden zum dritten Mal in einer einzigen Tabelle geführt. Unumstritten ist der Modus weiterhin nicht, Kritiker wenden Unübersichtlichkeit und mangelnde Vergleichbarkeit ein. Jeder Mannschaft werden in einem elektronischen Verfahren acht verschiedene Gegner zugelost. Aus jedem von vier Neunertöpfen erhält jeder Teilnehmer je zwei Gegner und für Heim- wie Auswärtsspiele.
Wie geht es am Ende der Ligaphase weiter?
Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Playoff-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze. Die Mannschaften ab Platz 25 sind ausgeschieden. Ab dem Achtelfinale wird bis zum Endspiel im K.o.-System gespielt - mit Ausnahme des Finals in Hin- und Rückspiel.
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