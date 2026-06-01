Champions-League-Finale: Knapp 900 Festnahmen nach Ausschreitungen in Paris

Nach dem 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen von Paris Saint-Germain im Champions-League Finale kam es in der französischen Hauptstadt am Samstag, 30. Mai, trotz des Sieges zu schweren Ausschreitungen mit gravierenden Folgen.

"Es reicht!": So äußert sich Präsident Macron

Nach den Ausschreitungen im Zuge der Feierlichkeiten nach dem Champions-League-Triumph von Paris Saint‑Germain hat die französische Polizei fast 900 Menschen festgenommen. Das teilte Innenminister Laurent Nunez am Montag zwei Tage nach dem Finalsieg von PSG gegen den FC Arsenal mit.

"Wir haben mehr als 890 Festnahmen", sagte Nunez dem Sender France Inter. Dies entspreche einer Steigerung um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als PSG das Finale von München gegen Inter Mailand gewann. Zudem seien fast 180 Polizeibeamte verletzt worden.

"Wir wollen so etwas nicht mehr sehen", hatte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag beim Empfang der Mannschaft im Élysée-Palast gesagt: "Das ist kein Fußball, das ist kein Sport, das ist nicht das, was wir lieben. Deshalb danke ich unseren Polizisten und Gendarmen. Wir werden mit den Festgenommenen unnachgiebig vorgehen. Wir wollen so etwas nicht mehr sehen. Es reicht! Wir haben genug davon."

Auch Nunez nannte die Unruhen, bei denen auch Fahrzeuge und Geschäfte beschädigt wurden, "absolut inakzeptabel". Es gebe "eine gewisse Anzahl von Menschen, die diese festlichen Momente ausnutzen, um zu randalieren und zu plündern. Meine Aufgabe ist es, diesen Ausschreitungen ein Ende zu setzen. Genau das haben die Sicherheitskräfte getan. Und wenn es so viele Festnahmen gibt, dann liegt das daran, dass diese Arbeit offensichtlich gut gemacht wurde."