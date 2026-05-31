Die UEFA hat das Champions-League-Team der Saison bekanntgegeben. Auch der FC Bayern München ist darin vertreten.

Die Bayern-Stars Harry Kane und Michael Olise sind von den Technischen Beobachtern der UEFA ins Team der Champions-League-Saison gewählt worden. Das teilte der Verband am Sonntag, einen Tag nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal, mit. Spieler der Saison ist Chwitscha Kwarazchelia, der mit 17 Scorerpunkten maßgeblich am erneuten PSG-Triumph beteiligt war.

Paris hatte am Samstag im Finale von Budapest 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen und damit den Titel erfolgreich verteidigt. Auch dort zeigte Kwarazchelia seine Klasse: Der Georgier holte einen Foulelfmeter heraus, den Ousmane Dembélé (65.) zum 1:1 verwandelte. Zuvor hatte Kai Havertz (6.) die Londoner in Führung gebracht.