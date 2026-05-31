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Champions League: Paris Saint-Germain stellt neuen Prämien-Rekord auf
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Für Paris Saint-Germain bedeutet die Titelverteidigung in der Champions League auch einen neuen Prämien-Rekord.
Paris Saint-Germain hat mit der Titelverteidigung in der Champions League einen neuen Prämien-Rekord aufgestellt!
Laut "kicker" hatten die Franzosen bereits vor dem Finale knapp 140 Millionen Euro an Einnahmen sicher.
Durch den 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal kamen noch mal 10,5 Millionen Euro dazu. 6,5 Millionen Euro davon ergeben sich für den erneuten Final-Sieg, dazu kommen weitere vier Millionen Euro für die Teilnahme am UEFA Super Cup gegen Aston Villa (am 12. August).
149,9 Millionen Euro an Prämien für den erneuten Henkelpott-Gewinn bedeuten eine neue Bestmarke. Beim Triumph in der Vorsaison hatte PSG über 144 Millionen Euro kassiert.
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Champions League als Goldgrube für Top-Klubs
Für die 36 Teilnehmer der "Königsklasse" wurden insgesamt 2,5 Milliarden Euro an Prämien von der UEFA ausgeschüttet.
Arsenal kassierte für die Finalteilnahme mit 143,2 Millionen Euro nur unwesentlich weniger als Paris. In der Vorsaison unterlagen die "Gunners" 2024/25 PSG im Halbfinale und erhielten dafür knapp 117 Millionen Euro.
Auf Platz drei des diesjährigen Rankings landete der FC Bayern München mit CL-Einnahmen in Höhe von 127,3 Millionen Euro.
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Champions League: So setzt sich das Preisgeld zusammen
Für die Qualifikation zur Champions League schüttete die UEFA einen Bonus von rund 18,6 Millionen Euro aus.
Hinzu kommen Belohnungen für die Spiele in der Ligaphase und die Endplatzierung in der Tabelle. Der FC Arsenal landete mit acht Siegen aus acht Spielen an der Spitze und kassierte für jeden einzelnen Erfolg dabei allein 2,1 Millionen Euro.
Je weiter die Teams dann in der K.o.-Phase der "Königsklasse" kommen, desto mehr Geld fließt in die Klub-Kasse. Für den Einzug ins Viertelfinale wurde man 2025/26 etwa mit 12,5 Millionen Euro entlohnt. Für das Erreichen des Halbfinales gab es 15 Millionen Euro und für den Finaleinzug weitere 18,5 Millionen Euro.
Zu diesen sportlichen Erfolgsprämien kommt noch das sogenannte "Value Pillar" hinzu. Diese Zusatzzahlung berechnet sich aus dem Wert des nationalen TV-Marktes sowie der historischen Leistung der einzelnen Teilnehmer.
Auch interessant: Noten zum CL-Finale: Starker Havertz reicht Arsenal nicht
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