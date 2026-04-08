ran Fußball FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid ist die internationale Presse hin und weg. In Spanien wird bereits von einem nötigen Wunder geschrieben.

Die internationale Presse überschlägt sich mit Lob für den FC Bayern München. Das Team von Vincent Kompany gewann auswärts bei Real Madrid mit 2:1. Über weite Strecken waren die Münchner dabei sogar das bessere Team. Auch wenn es Chancen auf beiden Seiten gab, hinterließ der FCB tiefen Eindruck in Europa. Neuer lässt Real Madrid verzweifeln: Die Noten der FCB-Stars In Spanien wird derweil schon auf ein nötiges Wunder verwiesen, das Madrid nun in München braucht. ran schaut auf die Pressestimmen zum europäischen Klassiker in der Champions League.

Spanien Marca: "Mbappe schenkt Real einen Hoffnungsschimmer gegen eine Klasse-Mannschaft. In München ist ein Wunder nötig. Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich." AS: "Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung."

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Champions League: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben" El Mundo Deportivo: "Bayern München stürmt das Santiago Bernabéu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um in der Champions League im Rennen zu bleiben. Die Deutschen waren überlegen, konnten aber auch nicht ganz ihre Rolle als klarer Favorit auf den Titel unter Beweis stellen. Real Madrid hingegen tat, was es konnte und was es kann: laufen und Vinicius und Mbappé suchen. Allein damit nimmt es eine Niederlage mit nach München, die es ihm erlaubt, weiter zu träumen." Sport: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabéu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappé glich aus – der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer."

Deutschland kicker: "Kane blitzschnell, Neuer überragend: Bayern gewinnt Hinspiel bei Real." SZ: "Die Bayern erobern das Bernabeu. Die Münchner gewinnen erstmals seit einem Vierteljahrhundert bei Real Madrid - und lassen beim 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel sogar noch hochkarätige Chancen aus." Spox: "Historischer Sieg! Bayern verschafft sich optimale Ausgangslage für das Rückspiel. Der FC Bayern gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid mit 2:1." Sportschau: "FC Bayern legt vor - Neuer bringt Real zur Verzweiflung. Der FC Bayern München hat bei Real Madrid den ersten Schritt Richtung Halbfinale in der Champions League gemacht - vor allem, weil Manuel Neuer beim 2:1 (1:0)-Hinspielerfolg im Bernabeu einen herausragenden Tag hatte."

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England The Guardian: "Eine weitere wilde Nacht im Santiago Bernabeu schien erneut auf ein kaum zu glaubendes Ende hinauszulaufen, auf eines dieser verrückten Comebacks, doch am Ende hielt Bayern München stand und sorgte stattdessen für die Aussicht auf ein ganz besonderes Rückspiel. Ein Tor von Kylian Mbappe leitete eine Wiederauferstehung ein, eine Rebellion, die ein Unentschieden greifbar erscheinen ließ. Doch da war Bayerns 40-jähriger Torwart Manuel Neuer, der Madrid gerade noch in Schach hielt." The Athletic: "Vincent Kompany und seine Spieler verließen den Rasen im Bernabeu in Feierlaune, dass sie am Ende teilweise sogar frustriert gewesen sein dürften, nur mit einem Ein-Tor-Vorsprung nach Bayern zurückzukehren, sagt alles darüber, wie gut sie gespielt haben - bis zu einem gewissen Punkt." The Sun: "Harry Kane hat geholfen, einen 14-jährigen Schmerz für Bayern München zu beenden. Der englische Kapitän kehrte von seiner Sprunggelenksverletzung mit einem Tor zurück, während Bayern eine Serie von neun Spielen ohne Sieg gegen Real Madrid beendete und auf Kurs Halbfinale ist." The Telegraph: "Harry Kane und Trent Alexander-Arnold legen eine Show für Thomas Tuchel hin, während Bayern Real besiegt. Die Supermächte aus Spanien und Deutschland haben ein atemloses Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel ausgetragen und der ultimative Gewinner war vielleicht der englische Nationaltrainer."

Italien Gazzetta dello Sport: "Bayern gewinnt die erste Runde, doch Mbappe hält alles offen. Die Bayern dominierten lange im Bernabeu, ließen die Madrilenen leiden und zeigten himmlischen Fußball. Doch sie gewannen nur 2:1. Was die Madridistas als halb voll empfanden, ist für die Bayern sicherlich halb leer. Sie verdanken dem brillanten 40-jährigen Manuel Neuer einen weiteren Saisonsieg und bedauern einige vergebene Chancen in der Schlussphase."

Österreich Krone: "Bayern bezwingen Real-Fluch - aber Kampf um den Aufstieg offen. Der 15-fache gegen den sechsfachen Champion, die zwei Teams mit den meisten CL-Teilnahmen - das Topduell, zugleich das 29. der beiden Teams in der Königsklasse, versprach viel - und hielt es auch. Besonders beeindruckend war die breite Brust der Bayern, die im Stile eines Heimteams agierten."

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