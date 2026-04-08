Champions League
Real Madrid vs. FC Bayern München: Elfmeter für FCB? Experten uneins
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?"
Videoclip • 02:08 Min
Der FC Bayern gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. In der Nachspielzeit kommt es zu einer Elfmeter-Szene, die die Experten spaltet.
Michael Olise saß auf dem Rasen des Bernabéu und schimpfte, auch Vincent Kompany reklamierte - alles vergeblich: Schiedsrichter Michael Oliver wollte partout kein strafwürdiges Vergehen erkannt haben - also: kein Elfmeter! Dabei hatte Verteidiger Álvaro Carreras den französischen Nationalspieler nicht nur gestoßen, sondern auch am rechten Bein getroffen (90.+4).
Es blieb zwar beim 2:1 (1:0) für den FC Bayern bei Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Doch die Olise-Szene wurde danach noch kontrovers diskutiert.
"Er lässt sich ja nicht fallen, er kommt am Fünfereck frei zum Schuss. Das ist fast ein klares Tor, da machst du alles, um stehen zu bleiben", sagte TV-Experte Christoph Kramer bei Prime Video: "Ich hätte es gepfiffen, verstehe aber auch den Schiedsrichter, dass er es nicht pfeift."
Elfmeter für FC Bayern? Experte erklärt Entscheidung von Schiedsrichter Michael Oliver
Der frühere Unparteiische Lutz Wagner sekundierte: "Über einen Strafstoß hätte sich Real Madrid nicht beschweren können." Allerdings gab er zu bedenken, dass die Entscheidung zu Olivers Linie gepasst habe. "Er hat sehr großzügig, sehr gut gepfiffen und einiges laufen lassen, auch im Oberkörperbereich. Er war berechenbar für die Spieler, da hat die letzte Szene reingepasst und er lag im Gesamtbild richtig."
Die Bayern konnten damit leben, wie Max Eberl meinte. "Vielleicht" hätten sie "sogar einen Penalty" bekommen können, sagte der Sportvorstand zwar, "aber ich finde, der Schiedsrichter hat es in Summe über das ganze Spiel wirklich sehr gut gemacht und das Spiel sehr gut geleitet."
Mehr News zur Champions League
Champions League
Matchwinner Havertz über Siegtreffer: "Große Wende für uns"
Champions League
Überragender Neuer witzelt über Gegentor: "Ist ein Torwartfehler"
Champions League
Real glaubt an Coup beim FC Bayern
Champions League
"Ein Wunder nötig": Pressestimmen zum Bayern-Sieg
Duell in der Königsklasse
Real vs. FC Bayern heute live und kostenlos: Wer zeigt die Champions League?
Champions League
Bayern bejubeln Sieg in Madrid: "Wenn du das schaffst ..."