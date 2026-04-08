Bayern-Torhüter Manuel Neuer überragt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid und witzelt nach der Partie über den Gegentreffer.

Manuel Neuer hielt den kleinen Silberpokal für den Spieler des Spiels in der Hand und war zu Scherzen aufgelegt. "War der erste schon drin? Ist ja 'ne Frechheit", sagte der Kapitän des FC Bayern bei Prime Video und scherzte: "Ist ein Torwartfehler dann."

Neuer hatte beim 2:1 (1:0) der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid neun Topchancen vereitelt, Kylian Mbappé und Vinicius Junior an den Rande der Verzweiflung getrieben (ran-Note: 1), ehe Mbappé ihn doch noch überwand. Obwohl Neuer auch an diesem Schuss noch dran war, flutschte der Ball über die Linie - was Neuer im Interview ein wenig irritierte.

"Schade, dass es kein 2:0 geworden ist", sagte er, "aber man weiß ja, wie gefährlich Real Madrid ist. Es wird eine harte und schwere Aufgabe in München." Dort steigt am kommenden Mittwoch das Rückspiel.

Im ersten Vergleich, das sah auch Nationalspieler Antonio Rüdiger so, war Neuer "Bayerns bester Spieler". Jonathan Tah schwärmte von Neuers "Aura", Prime-Experte Mats Hummels kommentierte: "Eins mit Sternchen, Weltklasse-Leistung. Er ist so schlau im Tor und weiß, was er wann machen muss, das ist das Beeindruckendste an ihm."