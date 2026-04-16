Champions League: Josip Stanisic pestet gegen Antonio Rüdiger: "Könnt ihn ja selbst fragen"

ran Fußball FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger Videoclip • 04:52 Min Link kopieren Teilen

Das packende Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wurde von einer schwachen Schiedsrichter-Leistung überschattet. Vor dem 3:2 Reals gab es eine strittige Szene zwischen Antonio Rüdiger und Josip Stanisic. Der war danach stinksauer.

Es war ein Fußballspiel, an das man sich noch lange erinnern wird. In einem packenden Offensivspektakel setzte sich der FC Bayern München gegen Real Madrid mit 4:3 durch. Überschattet wurde das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League von einer schwachen Spielleitung von Schiedsrichter Slavko Vincic. Er stellte nicht nur Eduardo Camavinga strittig kurz vor Schluss vom Platz, vor dem 2:3 aus Münchner Sicht gab es zudem eine strittige Situation zwischen dem Münchner Josip Stanisic und Nationalspieler Antonio Rüdiger in Diensten von Real Madrid.

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Stanisic contra Rüdiger: "Vielleicht ist er ja Mann genug..." Nach dem Spiel war der kroatische Nationalspieler stinksauer. "Ich hab es jetzt nochmal in der Wiederholung gesehen, für mich war es einfach ein Foul. Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein", moniert Stanisic. "Ich war verwundert, als ich dann aufgestanden bin, weil es dann 3:2 stand. Ich hab das nicht mitbekommen." Zudem übte der Rechtsverteidiger scharfe Kritik an Rüdiger. "Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht." Der Innenverteidiger gab Stanisic auf dem Boden liegend noch etwas mit. "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Mann genug, um das zuzugeben."

Böses Blut? "Sache ist gegessen" Nachtragend will der 26-Jährige jedoch nicht sein. "Ich will jetzt nichts dazu sagen. Ich bin jetzt keiner, der böses Blut will und nehme es auch nicht persönlich. Es ist passiert und für mich ist die Sache auch gegessen." Dennoch will Stanisic die Sache nicht einfach stehen lassen: "Sowas gehört sich nicht. Egal, ob man jetzt gegeneinander spielt und sich kennt oder nicht." Im Halbfinale wartet Paris St. Germain auf den FC Bayern. PSG ist der aktuelle Titelverteidiger.

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