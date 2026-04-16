ran Fußball FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger Videoclip • 04:52 Min Link kopieren Teilen

Wie lange bleibt Alvaro Arbeloa noch Trainer von Real Madrid? Der ehemalige Spieler hat in München auch die letzte Titelchance verspielt und steht vor dem Aus. Damit scheint er auch selbst zu rechnen.

Die Zeitung "AS" schrieb zwar von einem "ehrenvollen Abschied in München", doch nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League musste sich Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa einige Fragen zu seiner Zukunft bei den Königlichen gefallen lassen. "Daran denke ich in diesem Moment überhaupt nicht. Das ist die Entscheidung des Vereins", sagte der 43-Jährige nach dem 3:4 (3:2) im Rückspiel beim FC Bayern. Real war zuvor schon im Pokal gescheitert, an einem Zweitligisten. Und auch in der Meisterschaft ist der Rückstand zum FC Barcelona wohl schon zu groß. Arbeloa, der erst im Januar das Amt von Xabi Alonso übernommen hat, steht deshalb schon nach wenigen Monaten erheblich unter Druck. Sein Vertrag läuft dem Vernehmen nach bis Sommer 2027.

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