Champions League: Kai Havertz sitzt lange auf der Bank - Arsenal macht Halbfinale klar

Der FC Arsenal steht nach einem zähen Spiel im Halbfinale der Champions League. Nach einem 1:0 im Hinspiel reichte dem Tabellenersten der Premier League ein torloses Unentschieden in London.

Das reichte dem Tabellenführer der Premier League nach dem 1:0 im Hinspiel durch einen Treffer von Havertz zum Weiterkommen. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Arsenal nun auf Atlético Madrid.

Viel Krampf, wenig Glanz: Kai Havertz und der FC Arsenal haben sich ins Halbfinale der Champions League gezittert. Die Gunners um den deutschen Nationalspieler mühten sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon zu Hause zu einem 0:0.

Arsenal: Auch Havertz Einwechslung bringt nicht viel

Arsenal steht trotz des wenig überzeugenden Auftritts zum zweiten Mal in Serie in der Runde der letzten Vier der Königsklasse. Die Mannschaft von Mikel Arteta spielte zwar druckvoll und bissig, präsentierte sich offensiv aber ideenlos und kam kaum zu echten Torchancen.

Das änderte sich auch nach der Einwechslung von Havertz (56.) nicht wirklich. Mit der Zeit fand Sporting immer besser in die Partie und lieferte dem großen Favoriten dann einen packenden Fight. Doch ein Treffer gelang auch Lissabon nicht mehr.

Und so darf Arsenal trotz einer offensichtlichen Formschwäche weiter vom Double träumen. In der Liga hat der Traditionsklub vor dem Meisterschafts-Showdown gegen Verfolger Manchester City am kommenden Sonntag sechs Punkte Vorsprung - allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der Champions League standen die Gunners das letzte Mal vor 20 Jahren im Endspiel.

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