Königsklasse
Champions League: Auf diesen Hammer-Gegner trifft der FC Bayern im Halbfinale
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger
Videoclip • 04:52 Min
Der FC Bayern hat im Viertelfinale Real Madrid förmlich niedergerungen. Im Halbfinale wartet ein harter Brocken. Wie sieht der Weg ins Finale aus?
Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison große Pläne – auch in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison soll in diesem Jahr wieder der Finaleinzug gelingen.
Alles andere als ein einfaches Unterfangen, blickt man auf den Weg der Münchner.
Nach dem ungefährdeten Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinale wartete im Viertelfinale Real Madrid. Im Bernabeu Stadion siegten die Münchner mit 2:1 und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition fürs Rückspiel. Dort gab es einen offenen Schlagabtausch mit den Königlichen und mit einem wilden 4:3 der Einzug in das Halbfinale der Königsklasse.
FC Bayern: Nächste Gegner - der mögliche Weg ins Finale
Im Halbfinale wartet jetzt der nächste absolute Kracher, denn die Münchner treffen auf PSG. Die Franzosen konnten sich in ihrem Viertelfinale souverän gegen Liverpool durchsetzen.
Im Finale würde dann zu einem Duell mit Atletico Madrid bzw. dem FC Arsenal kommen. Reals Stadrivale setzte sich mit 2:0 und 1:2 gegen den FC Barcelona durch. Arsenal reichte nach einem 1:0-Sieg in Lissabon ein 0:0 im Rückspiel gegen Sporting.
Die Duelle zwischen dem FCB und PSG finden am 28. April und 6. Mai statt, das zweite in München.
Mehr News und Videos zum Fußball
Champions League
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale im TV, Stream und Ticker
Musiala knackt Rekord gegen Real
Fußball
Real stinksauer auf Schiri: Rüdiger wütet, Güler fliegt
Champions League
Überraschende FCB-Sperre im Halbfinale der Champions League
Fußball
FCB-Noten: Neuers schwarzer Abend bleibt unbestraft
Champions League
Darum spielt Real Madrid mit Trauerflor
Duell in der Königsklasse
Spektakel! Bayern ringt Real trotz Drama nieder
Champions League
Kommentar: Spektakuläres Spiel zeigt Bayerns Schwachstellen auf
American Football
NFL bereitet sich auf Schiedsrichter-Streik vor