FC Bayern München: Überraschende Sperre im Halbfinale der Champions League

Der FC Bayern München hat das Halbfinale der Champions League erreicht. Spieler sind gegen PSG nicht gesperrt, dafür aber der Trainer.

Die Nachricht über die Sperre von Trainer Vincent Kompany fürs Hinspiel im Halbfinale der Champions League hat Max Eberl im TV-Interview erfahren - und humorvoll aufgenommen.

"Wir haben gesagt: 'Großartig, kein Spieler ist gesperrt' - und jetzt ist der Trainer gesperrt? Um Gottes Willen!", sagte der Sportvorstand von Bayern München bei DAZN nach dem 4:3 (2:3) im turbulenten Viertelfinale gegen Real Madrid.

Aber, betonte Eberl, das Vertrauen in den Coach sei groß. Das erste Duell in Paris sei "in 14 Tagen", sagte er: "Gerade freue ich mich extrem, da wird Vinny eine Lösung hinbekommen. Ja, es ist ärgerlich, aber es trübt meine Freude nicht groß."