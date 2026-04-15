ran Fußball Lamine Yamal: Fans bauen sensationelle Memes Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Der FC Barcelona scheitert nach einem spektakulären Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid aus. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

Der FC Barcelona ist spektakulär im Viertelfinale der Champions League an Ligarivale Atletico Madrid gescheitert. Anschließend lobt die spanische Presse den Kampfgeist beider Teams und kritisierte das Schiedsrichtergespann. Diese waren beim 2:1 für Barca am Dienstagabend gleich mehrmals im Fokus: In der 55. Minute nahm der VAR das vermeintliche 3:1 von Ferran Torres aufgrund einer Abseitssituation zurück, ehe kurz vor Schluss Eric Garcia nach einer Notbremse mit Rot vom Platz flog. Bereits im Hinspiel hatten die Katalanen aufgrund des Platzverweises für Pau Cubarsi die Partie nicht mit elf Spielern beendet. Kommentar zum Barca-Aus: Flick begeistert - muss sich aber hinterfragen Dabei begann zunächst alles bestens aus Barca-Sicht: Lamine Yamal traf schon in der 4. Minute zur Führung und Torres legte nur 20 Minuten später zum 2:0 nach. Ademola Lookman verkürzte nur kurze Zeit später für Atletico und Barca schaffte es in der Folge nicht mehr, Atletico-Torhüter Juan Musso zu bezwingen. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

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FC Barcelona: Die Pressestimmen aus Spanien im Überblick Mundo Deportivo: "Von der ersten bis zur letzten Minute hatten sie den Sieg fest im Griff; ihr Einsatz war enorm. Die Blaugrana gewannen zwar, doch der Erfolg war letztendlich bedeutungslos. Sie spielten auch gegen den Schiedsrichter." Marca: "Die acht Minuten Nachspielzeit, die sich in Atléticos Geschichte wie acht Jahre anfühlten, mündeten in einem Jubelsturm im Metropolitano." SPORT: "Grausame Niederlage für eine Barça-Mannschaft, die im Metropolitano bis zum Schluss gekämpft hat." El Pais: "Atlético übersteht Lamines spielerische Finesse und zieht ins Halbfinale der Champions League ein. [...] Lamines spielerische Klasse und sein unermüdliches Dribbling verkörperten den Stolz und Kampfgeist einer Mannschaft, die niemals die weiße Fahne hisste. Auch Atlético weigerte sich aufzugeben, selbst nachdem sie ihre Führung im Camp Nou nach gut 20 Minuten im Rückspiel verspielt hatten." La Vanguardia: "Nach einer spektakulären ersten Halbzeit und der beinahe erreichten Verlängerung gab es keine Dramen, nur Kampfgeist. Barcelona wurde einmal mehr von VAR-Entscheidungen und von jenem Atlético Madrid bestraft, das in der Lage war, 40 Tage ohne Brot und Wasser in der Wüste zu überleben." AS: "Blut, Schweiß und Halbfinale. [...] Wenn Atlético Madrid eines hat, dann ist es Kampfgeist, der zu ihrem Wesen geworden ist, auch wenn die Nerven beim Schlusspfiff bis zum Hals schlugen. In einem weiteren Akt der Widerstandsfähigkeit hielt das Team an seinen zwei prägenden Eigenschaften fest: Leiden und Wiederaufstehen, und ließ Barça im Viertelfinale der Champions League erneut taumeln.

Deutschland kicker: "Wie in der Copa del Rey avancierte Atletico Madrid auch in der Königsklasse zum Stoppschild für den erneut dezimierten FC Barcelona." SPOX: "Die Remontada des FC Barcelona im Rückspiel gegen Atletico Madrid begann mit einem Eintrag in die Geschichtsbücher. Es folgte ein wildes und auch blutiges Spektakel, an dessen Ende Barca zwar gewann, aber doch ausschied." SZ: "Ein Spiel wie ein faszinierender Fiebertraum."

England The Guardian: "Eine Niederlage hat sich noch nie so gut angefühlt." The Sun: "Hektisch, wild und atemlos – die Champions League in ihrer magischsten Form."

Italien Gazzetta dello Sport: "Gestern warf man Barça auch im Viertelfinale der Champions League aus dem Wettbewerb – bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2016, als Atlético jeweils sogar das Finale erreichte. Es war das Ergebnis eines unglaublichen Spiels, geprägt von Qualität, Tempo und Intensität. Fehler gab es natürlich auch, was bei diesem Tempo unvermeidlich ist."

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