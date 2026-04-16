Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief. Eine Szene aus dem Bayern-Spiel zeigt, wie schwer sich die Egos bei den "Königlichen" zusammenbringen lassen.

Für Real Madrid platzte mit dem Champions-League-Aus am Mittwochabend beim FC Bayern die wohl letzte verbliebene Hoffnung auf einen Titel in der laufenden Saison.

Dass es im Zusammenspiel der königlichen Superstars nicht immer harmonisch zugeht, ist kein großes Geheimnis. In der Schlussphase des Spiels in München fingen Kameras des spanischen TV-Senders "Movistar" einen Disput zwischen Vinicius Jr. und Jude Bellingham ein.

In der 82. Minute, als Real noch 3:2 führte und das Spiel Kurs Richtung Verlängerung nahm, ließ der Brasilianer eine gute Konterchance liegen. Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hatte zuvor den Ball durch einen technischen Fehler verloren, konnte seinen Patzer aber selbst wieder ausbügeln und seinen Gegenspieler im entscheidenden Moment abdrängen.

Sehr zum Missfallen des mitgelaufenen Bellingham, der im Zentrum bereitstand, um einen Pass von Vinicius in Empfang zu nehmen. Doch dieser blieb aus, weshalb sich der Engländer bei seinem Mitspieler beschwerte.