Champions League
Real Madrid unterliegt dem FC Bayern - Vinicius Jr. pöbelte offenbar gegen Jude Bellingham: "Halt den Mund!"
Veröffentlicht:von Chris Lugert
ran Fußball
FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball"
Videoclip • 03:17 Min
Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief. Eine Szene aus dem Bayern-Spiel zeigt, wie schwer sich die Egos bei den "Königlichen" zusammenbringen lassen.
Für Real Madrid platzte mit dem Champions-League-Aus am Mittwochabend beim FC Bayern die wohl letzte verbliebene Hoffnung auf einen Titel in der laufenden Saison.
Dass es im Zusammenspiel der königlichen Superstars nicht immer harmonisch zugeht, ist kein großes Geheimnis. In der Schlussphase des Spiels in München fingen Kameras des spanischen TV-Senders "Movistar" einen Disput zwischen Vinicius Jr. und Jude Bellingham ein.
In der 82. Minute, als Real noch 3:2 führte und das Spiel Kurs Richtung Verlängerung nahm, ließ der Brasilianer eine gute Konterchance liegen. Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hatte zuvor den Ball durch einen technischen Fehler verloren, konnte seinen Patzer aber selbst wieder ausbügeln und seinen Gegenspieler im entscheidenden Moment abdrängen.
Sehr zum Missfallen des mitgelaufenen Bellingham, der im Zentrum bereitstand, um einen Pass von Vinicius in Empfang zu nehmen. Doch dieser blieb aus, weshalb sich der Engländer bei seinem Mitspieler beschwerte.
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Vinicius zu Bellingham: "Was willst du?"
Vinicius Jr. aber zeigte wenig Verständnis und pöbelte stattdessen gegen Bellingham. "Was willst du, was willst du? Halt den Mund!", polterte er - von den Kameras festgehalten - in Richtung des früheren BVB-Profis.
Die Statistiken untermauerten das kühle Verhältnis der beiden im direkten Zusammenspiel: Im Spiel am Mittwochabend bekam Vinicius nur vier Pässe von Bellingham, umgekehrt gab es sogar keinen einzigen Pass des Brasilianers für seinen Mitspieler.
Wenig später dürfte das Stimmungsbarometer bei beiden dann deutlich gefallen sein, als erst Eduardo Camavinga Gelb-Rot sah und später Luis Diaz (89.) und Michael Olise (90.+4) mit ihren Treffern die Madrilenen aus dem Wettbewerb kegelten.
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