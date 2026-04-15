ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Harry Kane baut Mega-Villa in London Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 13. April, 18:15 Uhr: Rekordmeister erwägt wohl Verpflichtung von Newcastle-Star Anthony Gordon +++ Der FC Bayern erwägt wohl eine Verpflichtung von Newcastle-Star Anthony Gordon. Laut "Sky" soll der 25-Jährige der Wunschkandidat des Rekordmeisters für die linke Außenbahn sein. Dort wäre Gordon als Konkurrent für Luis Diaz eingeplant. Gespräche sollen dem Bericht nach sogar schon stattgefunden haben zwischen den Münchnern und Gordon. Allerdings gibt es wohl noch keinen offiziellen Kontakt zwischen den beiden Vereinen, zumal Newcastle Gordon unbedingt halten wolle. Dessen Vertrag bei den Magpies läuft noch bis zum Sommer 2030. Dennoch soll Gordon dem Bericht nach schon für 60 Millionen Euro Ablöse zu haben sein. Trotz der eher enttäuschenden Saison von Newcastle blühte Gordon vor allem in der Champions League auf. Bei zwölf Einsätzen steuerte er zehn Treffer und zwei Vorlagen bei. Zudem traf der Linksaußen auch in der Premier League sechs Mal bei 26 Einsätzen. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Knaller heute live im TV, Stream und Ticker

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+++ 13. April, 13:20 Uhr: Bayern offen für Davies-Verkauf? +++ Eigentlich schien die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern mit seiner Vertragsverlängerung bis 2030 geklärt. Nun aber berichtet der "kicker", dass der Kanadier beim Rekordmeister mehr und mehr in den Fokus rückt. Demnach wird die Personalie Ende Mai, wenn der Aufsichtsrat wieder turnusmäßig tagt, ausführlich besprochen. So wollen die Bosse offenbar eine grunsätzliche Entscheidung darüber treffen, wie es mittelfristig auf der linken Abwehrseite weitergeht. In den zurückliegenden Wochen hatte es bereits Meldungen gegeben, dass Davies in München nicht mehr unantastbar ist. 2025 hatte der FCB nach zähen Verhandlungen die Vertragsverlängerung mit ihm verkündet. Nach einem Kreuzbandriss in einem Länderspiel ist der 25-Jährige allerdings noch auf der Suche nach seiner einstigen Topform, kam in der laufenden Saison noch nicht auf allzu viele Einsätze. Dazu kommt: Sein Markwert ist deutlich gesunken, liegt aktuell nur noch bei rund 45 Millionen Euro. Einfach verkaufen können die Münchner den Kanadier aber nicht, gehört er inzwischen doch zu den Topverdienern im Kader. Rund 15 Millionen jährlich plus Bonuszahlungen dürften viele Interessenten abschrecken. Dem Bericht zufolge sollen die Bayern gesprächsbereit sein, sollte ein passendes Angebot eingehen. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid: Es gibt noch Tickets - doch so viel müssen die Fans blechen

+++ 13. April, 07:30 Uhr: Bayern München will Top-Talent Bara Sapoko Ndiaye offenbar fest verpflichten Beim FC Bayern München bahnt sich offenbar eine langfristige Zusammenarbeit mit Bara Sapoko Ndiaye an. Nach Informationen der "Abendzeitung" wollen die Verantwortlichen den aktuell ausgeliehenen Nachwuchsspieler im Sommer fest verpflichten. Der 18-Jährige steht derzeit bei den Gambinos Stars Africa, einem Partnerverein der Red & Gold Academy, unter Vertrag und spielt bislang nur auf Leihbasis in München. Seinen ersten Einsatz im Profiteam feierte Ndiaye am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli, als ihn Trainer Vincent Kompany erstmals ins Spiel brachte. "Er hat seine Sache super gemacht", lobte danach Mitspieler Leon Goretzka. "Man hat gesehen, dass er ein super Talent ist, zudem ist er ein super Kerl und ganz dankbar. Das ist schln zu sehen"

+++ 12. April, 18:29 Uhr: Gerücht um angebliches Bayern-Interesse an Keeper Ugurcan Cakir Nachdem beim FC Bayern München die sportliche Zukunft von Manuel Neuer weiterhin offen ist, soll der Rekordmeister sich wohl für einen möglichen Abgang bzw. ein Karriereende des 40-Jährigen wappnen. Nachdem zuletzt für diesen Fall mehrere deutsche Torhüter ins Gespräch gebracht wurden, berichtet nun die türkische Ausgabe des Portals "transfermarkt" über angebliches Bayern-Interesse an Ugurcan Cakir. Demnach wollen die Bayern dem Bericht nach 30 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Torhüter von Galatasaray bieten. Auch mit dem Berater des türkischen Nationalkeepers sollen die Münchner bereits in Kontakt stehen. Allerdings sollen die Verantwortlichen von Galatasaray nicht bereit sein, eine Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro zu akzeptieren. Immerhin wechselte Cakir erst im Sommer 2025 für 27,5 Millionen Euro von Trabzonspor zum Topklub aus Istanbul und hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2030.

+++ 10. April, 19:33 Uhr: "Hat sich nicht getraut" - Reals angebliche Taktik bei Michael Olise Zuletzt häuften sich die Gerüchte, das Real Madrid Interesse an Bayern-Star Michael Olise haben soll. Beim obligatorischen Essen der Führungsriege beider Klubs vor dem Champions-League-Viertelfinale soll der Franzose aber kein Thema gewesen sein. "Der Präsident hat sich nicht getraut", wird "Bild"-Reporter Christian Falk zitiert. Mit dem Präsident ist Real-Boss Florentino Perez gemeint, der es wohl vermieden hat, beim Meeting mit den Bayern-Funktionären das Thema Olise anzusprechen. Aber Falk schob nach: "Es muss überhaupt nicht heißen, weil er es vor den Bossen nicht anspricht, dass nicht anderweitig versucht wurde, Kontakt aufzunehmen in den Tagen." Ein Transfer von Olise nach Madrid dürfe für Real aber wohl schwer umsetzbar sein. Der Franzose hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 und dieser beinhaltet keine Ausstiegsklausel.

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