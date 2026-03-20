Champions League
FC Bayern gegen Real Madrid: Ex-Bundesliga-Star euphorisch - Konrad Laimer wird Vinicius Junior "auffressen"
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 05:13 Min
In der Champions League geht es für den FC Bayern im Viertelfinale gegen Real Madrid. Ex-Bundesliga-Spieler Maik Franz rechnet mit einem genervten Vinicius Junior, wenn es zum Duell mit Konrad Laimer kommt.
Wenn der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid spielt, wird es auf Nuancen ankommen.
Einzelne Duelle könnten entscheiden. Im Fokus ist entsprechend auch Real-Star Vinicius Junior. Laut Ex-Bundesliga-Spieler Maik Franz wird der Brasilianer aber von Konrad Laimer "aufgefressen" werden.
Dies betonte der 44-Jährige im Fantalk bei "Sport 1": "Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren – das ist ja eine 100-Prozent-Energie – und den richtig auffressen."
Und weiter: "Ich freue mich richtig auf dieses Duell. Dieser elegante, schnelle Vinicius – und dann kommt dieser Wadenbeißer, dieser Piranha, und frisst den auf", erklärte Franz.
Laimer hat sich seit seiner Ankunft im Sommer 2023 beim FC Bayern stetig weiterentwickelt und spielt besonders in der laufenden Saison sehr konstant auf der Rechtsverteidigerposition.
Gekommen war der Österreicher ursprünglich als zentraler Mittelfeldspieler von RB Leipzig.
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FC Bayern mit Vorfreude auf Duell mit Real Madrid
Auf den Kracher in der "Königsklasse" wartet nicht nur Franz gebannt. Auch die Bayern-Verantwortlichen haben freuen sich auf das Giganten-Duell. So sprach der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen von einem "epischen Duell".
Trainer Vincent Kompany fand lobende Worte vor dem Duell: "Gegen Real ist es oft so: Je höher das Niveau, desto besser werden sie. Deshalb erwarte ich ein absolutes Topspiel. Wir wollen den Fans – auch den neutralen – ein großartiges Spiel bieten, und am Ende natürlich gewinnen."
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