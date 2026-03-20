In der Champions League geht es für den FC Bayern im Viertelfinale gegen Real Madrid. Ex-Bundesliga-Spieler Maik Franz rechnet mit einem genervten Vinicius Junior, wenn es zum Duell mit Konrad Laimer kommt.

Wenn der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid spielt, wird es auf Nuancen ankommen.

Einzelne Duelle könnten entscheiden. Im Fokus ist entsprechend auch Real-Star Vinicius Junior. Laut Ex-Bundesliga-Spieler Maik Franz wird der Brasilianer aber von Konrad Laimer "aufgefressen" werden.

Dies betonte der 44-Jährige im Fantalk bei "Sport 1": "Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren – das ist ja eine 100-Prozent-Energie – und den richtig auffressen."

Und weiter: "Ich freue mich richtig auf dieses Duell. Dieser elegante, schnelle Vinicius – und dann kommt dieser Wadenbeißer, dieser Piranha, und frisst den auf", erklärte Franz.

Laimer hat sich seit seiner Ankunft im Sommer 2023 beim FC Bayern stetig weiterentwickelt und spielt besonders in der laufenden Saison sehr konstant auf der Rechtsverteidigerposition.

Gekommen war der Österreicher ursprünglich als zentraler Mittelfeldspieler von RB Leipzig.