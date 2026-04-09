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FC Bayern gewinnt erstmals seit 25 Jahren bei Real Madrid: "Ist ein Torwartfehler dann"
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?"
Videoclip • 02:08 Min
Der FC Bayern München gewinnt erstmals seit einem Vierteljahrhundert im Bernabeu und steht kurz vor dem Einzug ins Halbfinale der Champions League. Die Stimmen der Beteiligten zum Hinspiel bei Real Madrid.
Großer Sieg für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister gewinnt erstmals seit 2001 im Bernabeu und feiert im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid einen 2:1 (1:0)-Sieg.
Damit gehen die Bayern mit einer herausragenden Ausgangslage in das Rückspiel in acht Tagen im eigenen Stadion. ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quelle: "Amazon Prime Video").
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Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Alle sind noch ruhig, weil wir wissen, dass wir noch einmal gewinnen müssen. Aber unsere Jungs sollen wissen, dass sie im Bernabeu gewonnen haben. Das ist etwas wert und das müssen wir mitnehmen. Wenn du das schaffst, dann zeigt das, dass du viel schaffen kannst. Einfach den Glauben mitnehmen in die nächsten Spiele und versuchen, vor unseren Fans in der Allianz Arena den Unterschied zu machen. Manu hat einige unglaubliche Paraden gezeigt, aber wenn ich sehe, was wir noch für Chancen hatten, dann zeigt mir das, dass wir noch Tore machen können."
Manuel Neuer (FC Bayern München): "Schade, dass es kein 2:0 geworden ist. Man weiß, wie gefährlich Real Madrid ist, das hat man heute wieder gesehen. Sie haben viele Chancen gehabt und ein bisschen was liegen gelassen. Wir sind froh über den Sieg auswärts, aber es wird eine harte und schwere Aufgabe in München. Es macht Spaß mit den Spielern, mit dem Trainerteam, mit dem Verein. Es ist alles möglich."
Zum Gegentreffer scherzend: "War der erste schon drin? Ist ja 'ne Frechheit. Ist ein Torwartfehler dann."
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Real-Coach Arbeloa: "Wir leben noch"
Jonathan Tah (FC Bayern München): "Es ist schon etwas Besonderes, hier zu gewinnen. Aber wir wissen, dass noch ein zweites Spiel kommt, vor unseren Fans und mit unserer Atmosphäre. Wir haben alles dafür vorbereitet, in München ein gutes Spiel abzuliefern. Wir sind happy mit der Art und Weise und sind mit viel Mut und viel Überzeugung hierhergekommen. Es ging darum, unser Spiel auf den Platz zu bekommen, und das haben wir phasenweise richtig gut geschafft. Am Ende ist es der Schlüssel, in den richtigen Situationen das Richtige zu tun."
Serge Gnabry (FC Bayern München): "Wir nehmen den Sieg auf jeden Fall mit. Wir sind hergekommen, um zu gewinnen. Am Ende des Tages hatten wir einige Chancen, die wir hätten reinmachen müssen. Gerade am Ende hätten wir es besser ausspielen können, dann hätten wir sie vielleicht schon gekillt. Aber auch sie hatten einige gute Chancen. Wir hatten unsere Phasen, sie hatten ihre Phasen. Jetzt gehen wir mit Selbstvertrauen in das Rückspiel und wollen unsere Leistung noch einen Tick besser abrufen."
Alvaro Arbeloa (Trainer Real Madrid): "Wir haben einige Chancen vergeben, aber wir leben noch und können dort gewinnen. Bayern ist ein großer Klub mit guten Spielern, Neuer hatte ein herausragendes Spiel. Dennoch hatten wir unsere Chancen. Bayern ist ein tolles Team, vielleicht das beste Team in Europa. Es wird nicht einfach dort."
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