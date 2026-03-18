Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo gab Deniz Ofli sein Debüt für den FC Bayern München. Wer ist der Youngster?

Dieses Debüt für den FC Bayern konnte sich sehen lassen. Kurz nach seiner Einwechslung im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo eroberte der junge Deniz Ofli den Ball und leitete das zwischenzeitliche 3:0 durch Lennart Karl ein. Aber wer ist dieser Ofli überhaupt?

Der 18-Jährige wurde in München geboren und ist türkischer U19-Nationalspieler. Seine fußballerischen Anfänge machte Ofli bei 1860 München, wechselte aber 2019 als Zwölfjähriger in den roten Teil der Stadt.

Bei den Bayern durchlief der linke Außenverteidiger, der aber auch links offensiv agieren kann, seither alle Jugendmannschaften. In der laufenden Saison kam er in der Hinrunde noch für die U19 zum Einsatz, bestritt zuletzt aber auch bereits vier Einsätze für die U23 in der Regionalliga Bayern.

Bereits am vergangenen Wochenende gehörte Ofli zum Profikader der Bayern für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen, kam aber nicht zum Einsatz. Gegen Bergamo schenkte ihm Trainer Vincent Kompany aufgrund der mehr als deutlichen Gesamtführung aber seine ersten Einsatzminuten.