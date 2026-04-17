Champions League: Bundesliga-Novum dank SC Freiburg und FC Bayern in greifbarer Nähe

ran Fußball FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball" Videoclip • 03:17 Min Link kopieren Teilen

Sowohl der FC Bayern München als auch der SC Freiburg träumen in Europa vom Titel. Das hat Auswirkungen auf die Bundesliga - die könnte dadurch extrem profitieren.

Dank einer fantastischen Leistung im Hin- und Rückspiel hat der SC Freiburg das Halbfinale in der Europa League klar gemacht. Gegen Celta Vigo gewann der Sport-Club in Addition mit 6:1. Auch der FC Bayern München erzielte sechs Treffer - gegen Real Madrid gewann der FCB ebenfalls beide Spiele mit einem Gesamtergebnis von 6:4. Nicht nur haben beide Teams damit noch Chancen auf den Sieg in ihrem jeweiligen Wettbewerb, sie könnten der Bundesliga auch ein Novum bescheren. Bis zu neun internationale Starter könnte Deutschland in der kommenden Saison ins Rennen schicken. ran hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur Verteilung der Europapokalplätze.

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Was bedeuten die Siege für einen fünften CL-Startplatz und die Fünfjahreswertung? Die Halbfinal-Teilnahmen des SC Freiburg und des FC Bayern München im laufenden Europapokal haben unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeit eines fünften direkten Startplatzes in der Champions League sowie auf die Fünfjahreswertung der UEFA. Die Ein-Saison-Koeffizientenwertung der Spielzeit 2025/26 bestimmt, welche beiden Verbände je einen zusätzlichen direkten Platz in der Ligaphase der Champions League 2026/27 erhalten. Deutschland liegt derzeit auf Rang drei hinter England und Spanien, und jede weitere Runde, insbesondere das Erreichen des Halbfinales, bringt erhebliche Punkte für die Wertung. Sollte Deutschland dadurch den zweiten Platz belegen, würde der Fünfte der Bundesliga direkt für die Champions League qualifiziert sein. Die Premier League hat Platz eins schon sicher. Gleichzeitig stärken diese Erfolge die langfristige Fünfjahreswertung, die für die Grundvergabe der Europapokalplätze in den folgenden Saisons maßgeblich ist und Deutschlands vierten Platz weiter festigt und den Abstand zu Italien auf Platz drei verkürzt.

Was passiert mit dem CL-Startplatz, den der FC Bayern bei einem CL-Sieg bekäme? Gemäß den offiziellen UEFA-Regularien qualifiziert sich der Sieger der UEFA Champions League 2025/26 automatisch für die Ligaphase der nächsten Saison (2026/27). Sollte der FC Bayern München diesen Titel gewinnen, wird jedoch kein zusätzlicher fünfter CL-Platz für die Bundesliga geschaffen, da der FCB bereits einen der ersten vier Plätze der Tabelle sicher hat. Stattdessen entsteht eine "Vakanz" in der 36er-Ligaphase der Champions League. Diese Vakanz wird nicht an den Fünften der Bundesliga weitergegeben, sondern an den heimischen Meister mit dem höchsten individuellen Klub-Koeffizienten aus den Verbänden 11 bis 55 (also aus Ländern außerhalb der Top-10-Verbände), der eigentlich über die Qualifikationsrunden hätte einsteigen müssen. Dieser Meister rückt direkt vor, während die Qualifikationsrunden entsprechend angepasst werden. Beispielhaft hat dies in der Vergangenheit bereits funktioniert: Als Real Madrid 2023/24 die Champions League gewann und gleichzeitig spanischer Meister war, erhielt Schachtar Donezk (ukrainischer Meister) den direkten Platz in der Ligaphase.

Was passiert mit dem CL-Startplatz, den der SC Freiburg bei einem EL-Sieg bekäme? Anders sieht das bei einem Europapokal-Triumph des SCF aus. Ein Sieg des SC Freiburg in der Europa League würde zu fünf deutschen Teilnehmern in der Champions League der Saison 2026/27 führen. Der Gewinner der Europa League qualifiziert sich automatisch für die Ligaphase der nächsten Champions League, unabhängig von seiner Platzierung in der Bundesliga. Liegt Freiburg außerhalb der Top Vier, die die Breisgauer rechnerisch nicht mehr erreichen können, entsteht dadurch ein zusätzlicher CL-Platz für die Liga. Kombiniert mit einem der sogenannten European Performance Spots, die Deutschland durch die starken Halbfinal-Ergebnisse und im Falle eines Triumphs sehr wahrscheinlich erhält, könnte die Bundesliga sogar sechs Startplätze in der Königsklasse bekommen. Mehr sind nicht möglich.

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