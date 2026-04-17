Zur Ran Startseite
Heute Live
Champions League

Real Madrid - Kult-Trainer Ewald Lienen fordert: Antonio Rüdiger nicht zur WM mitnehmen

Aktualisiert:

von Tobias Wiltschek

ran Fußball

Das Verhalten des Nationalspielers im Spiel gegen die Bayern bestärkt Ewald Lienen in seiner Forderung. Auch zu Vinicius Junior findet der Kult-Coach klare Worte.

Der Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ist nun schon mehrere Tage her, erregt aber immer noch die Gemüter.

Nun hat sich auch Ewald Lienen zu Wort gemeldet und klare Worte gefunden. Im Podcast "Der Sechzehner", den der Kult-Trainer zusammen mit Kommentator Michael Born betreibt, attackierte er vor allem Antonio Rüdiger und Vinicius Junior.

Das Verhalten des deutschen Nationalspielers, der vor dem zwischenzeitlichen 3:2 für Real mit Josip Stanisic aneinandergeraten war, bezeichnete der 72-Jährige als "Respektlosigkeit".

Die habe seinen Grundgedanken befeuert, Rüdiger nicht zur WM mitzunehmen. Oder wie Lienen es ausdrückte: "Man soll diesen Mann nicht in die Gefahr zu bringen, diese transatlantische Reise mitzumachen. Das ist gefährlich da drüben."

Das Foul an Stanisic, das Schiedsrichter Zlatko Vincic nicht ahndete, bezeichnete Lienen gar als "Tätlichkeit". Stanisic selbst deutete später an, dass Rüdiger ihn auch noch beleidigt habe.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball

    RL Nordost live, 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball

    RL Nordost live, 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga live im Stream: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga live im Stream: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga im Livestream: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga im Livestream: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

Lienen über Vini: "Unerträglich, diesen Mann zu sehen"

Neben Rüdiger bekam auch Vinicius Junior sein Fett weg. "Ich habe mir hier so notiert, was mir bei Real Madrid auf die Nerven gegangen ist: Theatralik, Schwalben, Vinicius Junior", sagte Lienen und spielte damit auf sein zum Kult gewordenes Image als "Zettel-Ewald" an.

Es sei für ihn "langsam unerträglich, den Mann zu sehen", pestete Lienen gegen den Brasilianer: "So gut wie er Fußball spielt, hat er sich wieder bei jeder Berührung hingeschmissen, jedes Mal sah es so aus, als ob er die Gelbe Karte fordert."

Für Lienen steht daher fest: "Vini Junior hat sie für mich nicht mehr alle."

Mehr entdecken