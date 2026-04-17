Real Madrid: Eduardo Camavinga bittet nach Platzverweis gegen den FC Bayern um Entschuldigung

Eduardo Camavinga von Real Madrid wendet sich über Social Media an seine Teamkollegen und die Fans. In seiner Botschaft entschuldigt er sich für seinen Platzverweis.

"Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil", schrieb der 23-Jährige auf Instagram. "Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen", fügte Camavinga hinzu.

Mit seiner Gelb-Roten Karte erwies Eduardo Camavinga seinem Team in der Endphase des dramatischen Viertelfinal-Krachers in der Champions League bei Bayern München am Mittwoch einen Bärendienst - nun hat sich der Profi von Real Madrid nach dem bitteren Ausscheiden aus der Königsklasse entschuldigt.

Camavinga sieht wegen Spielverzögerung Gelb-Rot

Der Mittelfeldspieler war in der 86. Minute beim Stand von 3:2 für Real von Schiedsrichter Slavko Vincic mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden, weil er nach einem zunächst harmlosen Foul an Harry Kane den Ball in die Hände genommen und so die Spielfortsetzung verzögert hatte.

Allerdings musste Vincic durch einige Bayern-Akteure erst darauf aufmerksam gemacht werden, dass Camavinga bereits mit Gelb vorbelastet gewesen war.

Nur drei Minuten nach dem Feldverweis erzielte Luis Díaz den Ausgleich für die Bayern, Michael Olise machte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg und damit den Einzug ins Halbfinale nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel in Spanien klar.

Real haderte unmittelbar nach der Partie mit der Entscheidung von Vincic, Coach Álvaro Arbeloa sagte etwa: "Diesen Platzverweis versteht keiner. Wir haben Ungerechtigkeit erfahren."