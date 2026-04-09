ran Fußball Hansi Flick ätzt gegen deutschen VAR: "Danke Deutschland" Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Nach der schwachen Leistung des FC Liverpool in der Königsklasse gegen PSG werden die Spieler der Reds kritisiert, speziell Florian Wirtz.

26 Prozent Ballbesitz und null Schüsse auf das gegnerische Tor. Die Statistik des FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain liest sich wie eine Bilanz des Grauens. Wenig überraschend ging die Partie gegen PSG mit 0:2 verloren. Nach dem Spiel sahen sich die Spieler der Reds mit unzähligen kritischen Stimmen konfrontiert. "Liverpool war schlecht, wirklich schlecht", konstatierte Ex-Keeper Paul Robinson bei der "BBC". Vorhersagen für die Rückspiele: Bayern demütigt Real, Barca gelingt Aufholjagd "Was wir gerade gesehen haben, war, als würde man einer Mannschaft aus einer unteren Liga zuschauen. Der Klassenunterschied war aus Sicht von Liverpool sehr beunruhigend", fällte Liverpool-Legende Jamie Carragher bei "CBS Sports" ein vernichtendes Urteil.

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