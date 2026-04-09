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Florian Wirtz beim FC Liverpool im Kreuzfeuer der Kritik: "Muss mehr tun, furchtbar viel mehr"
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 01:47 Min
Nach der schwachen Leistung des FC Liverpool in der Königsklasse gegen PSG werden die Spieler der Reds kritisiert, speziell Florian Wirtz.
26 Prozent Ballbesitz und null Schüsse auf das gegnerische Tor. Die Statistik des FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain liest sich wie eine Bilanz des Grauens. Wenig überraschend ging die Partie gegen PSG mit 0:2 verloren.
Nach dem Spiel sahen sich die Spieler der Reds mit unzähligen kritischen Stimmen konfrontiert. "Liverpool war schlecht, wirklich schlecht", konstatierte Ex-Keeper Paul Robinson bei der "BBC".
"Was wir gerade gesehen haben, war, als würde man einer Mannschaft aus einer unteren Liga zuschauen. Der Klassenunterschied war aus Sicht von Liverpool sehr beunruhigend", fällte Liverpool-Legende Jamie Carragher bei "CBS Sports" ein vernichtendes Urteil.
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Carragher mit Kritik an Wirtz
Kritik gab es dabei auch für einzelne Spieler, unter anderem für Florian Wirtz und Ex-Frankfurt-Star Hugo Ekitike. "Ekitike war wirklich schwach heute", konstatierte Carragher und setzte zu einer grundsätzlichen Kritik an den Offensiv-Neuzugängen Wirtz und Alexander Isak an.
"Ich schließe auch Wirtz und Isak ein in dem, was ich sage: Als Topspieler und Offensiv-Ass bei Liverpool musst du arrogant mit Ball sein und teamdienlich ohne – teamdienlich ohne Ball sind sie alle nicht genug, und darum ist es einfach, gegen Liverpool zu spielen."
In Bezug auf den Deutschen wurde Carragher sogar noch konkreter: "Wirtz muss mehr tun, furchtbar viel mehr. Er hat 125 Millionen Pfund gekostet und das Beste, was man gerade über ihn sagen kann, ist: Er spielt ganz ordentlich."
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