TV-Experte Dietmar Hamann sieht im Vorfeld der Begegnung zwischen Sporting Lissabon und dem FC Arsenal eine Wettbewerbsverzerrung.

Das Vorgehen der portugiesischen Liga vor dem Viertelfinale in der Champions League erzürnt den deutschen TV-Experten Dietmar Hamann.

Der frühere Bayern- und Liverpool-Profi kritisierte, dass die portugiesische Liga eine Meisterschafts-Begegnung von Champions-League-Viertelfinalist Sporting Lissabon unmittelbar vor dem Hinspiel gegen den FC Arsenal genehmigte.

Die portugiesische Liga ermöglichte Sporting Lissabon durch die Vorverlegung des Meisterschaftsspiels gegen Santa Clara vom Samstag auf den Freitag einen Tag mehr Regeneration mit Blick auf das Arsenal-Spiel. Geholfen hat es dennoch nicht, denn Sporting verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen die "Gunners" mit 0:1.

"Das dürfte nicht sein. Paris macht das auch. Das gefällt mir nicht", sagte Hamann als TV-Experte bei "Sky Austria" zum Thema Spielverschiebungen im Meisterschaftsbetrieb unmittelbar vor Champions-League-Begegnungen.