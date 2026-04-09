Champions League
Champions-League-Vorhersagen: Barca gelingt die Remontada - FC Bayern demütigt Real Madrid
Aktualisiert:von Justin Kraft
ran Fußball
Champions League - Fans rösten Wirtz und Liverpool: "Kneipenmannschaft"
Videoclip • 02:08 Min
Der FC Barcelona dreht das 0:2 gegen Atletico Madrid und der FC Bayern schlägt Real Madrid deutlich. Die Vorhersagen zu den Viertelfinal-Rückspielen in der Champions League.
Die Viertelfinal-Partien der Champions League sind zur Hälfte vorbei. Alle Hinspiele sind absolviert und ganz große Überraschungen blieben aus.
Mit dem 2:1 bei Real Madrid sorgte der FC Bayern für ein deutsches Highlight. Auch Atletico Madrid gelang ein 2:0-Auswärtserfolg beim FC Barcelona, mit dem nicht jeder vorher gerechnet hatte.
Champions League: Barca nach Rot vor dem Aus – PSG dominiert
Der FC Arsenal ließ sich derweil bis zur Schlussphase Zeit, ehe DFB-Star Kai Havertz den Unterschied machte und Paris Saint-Germain untermauerte die Favoritenrolle gegen den FC Liverpool.
Brennt da für die führenden Mannschaften noch irgendetwas an in den Rückspielen? In der kommenden Woche gibt es Gewissheit, doch jetzt gibt es bereits die Vorhersagen bei ran.
PSG leitet das Ende von Arne Slot ein
In Liverpool stellten sich viele Fans am Mittwochabend wohl folgende Frage: Wie lange noch? Wie lange noch, bis Paris Saint-Germain das dritte Tor schießt? Doch PSG war gnädig und Giorgi Mamardashvili parierte mehrfach stark.
Eine Einzelleistung im sonst enttäuschenden Liverpool-Team. Eine, an die sich Trainer Arne Slot und die Reds klammern müssen, um im Rückspiel auf ein Comeback zu hoffen. An der Anfield Road, so der Trainer anschließend bei "DAZN", könne noch viel passieren: "Wir sind froh, dass es nur 0:2 steht."
Aber wer PSG in den vergangenen Wochen und speziell in diesem Spiel gesehen hat und wer Liverpool verfolgt hat, dürfte kaum daran glauben, dass die Engländer das Aus noch abwenden können. Im Fußball gibt es immer wieder verrückte Geschichten. Ein frühes Tor oder eine frühe Rote Karte für die Franzosen und das Spiel wäre wieder offen.
Das Problem ist nur, dass der Glaube daran schwer aufzubauen ist. Zu lethargisch agiert Liverpool unter Slot, zu behäbig und ideenlos. Und zu groß sind auch die Baustellen innerhalb des Teams – allen voran die ständigen Unruhen rund um Mohamed Salah.
Unter diesen Umständen wird PSG auch im Rückspiel dominant auftreten und für deinen deutlichen Sieg sorgen. In Liverpool wird man sich dann erneut fragen: Wie lange noch? Diesmal aber wohl bezogen auf den Trainer, der schon länger in der Kritik steht. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis sich die Wege trennen. Ein Aus gegen PSG wird die Entscheidung eher beschleunigen als verlangsamen.
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Für den FC Arsenal ist im Halbfinale Schluss
Dass der FC Arsenal gegen Sporting nach dem Hinspiel-Sieg weiterkommen wird, ist eigentlich nur noch Formsache. Das Problem: Arsenals Form ist längst nicht mehr so gut wie in der Hinrunde.
Die Gunners straucheln und Fußball sieht deutlich mehr nach Arbeit aus, als es in dieser Saison schon mal der Fall war. Gegen die Portugiesen sollte es dennoch reichen. Da das aber eine ziemlich langweilige Vorhersage ist, gibt es noch eine für das Halbfinale oben drauf.
Denn da wird für Arsenal Schluss sein. Das Team von Mikel Arteta sucht seit vielen Wochen seine Topform und wird nicht fündig. Im Halbfinale wartet mit Barcelona oder Atletico Madrid ein Gegner, der die Nachlässigkeiten eiskalt bestrafen wird. Dann war es das für die Gunners.
Dem FC Barcelona gelingt die Remontada
Und wenn wir ohnehin schon dabei sind: Arsenal wird gegen den FC Barcelona ausscheiden. Denn die Katalanen werden in der kommenden Woche mit viel Wut im Bauch das Auswärtsspiel bei Atletico Madrid antreten.
Im Hinspiel hatten sie selbst in Unterzahl beste Chancen, um die Partie noch in die eigene Richtung zu drehen. Es war ein dominanter Auftritt mit 18 zu fünf Abschlüssen und einigen guten Angriffen. Schafft es Barcelona, diese Leistung erneut zu zeigen und offensiv noch ein Tick zielstrebiger zu werden, sind sie auch auswärts in Madrid für drei, vier oder sogar fünf Tore gut.
Ihre große Achillesferse ist sicherlich die Abwehr, aber zwei Tore aufzuholen, liegt im Bereich des Möglichen. Atletico wirkte nicht sattelfest genug. Selbst in Überzahl und mit Vorsprung wackelten sie defensiv. Wenn in einem der vier Duelle eine "Remontada", als eine Aufholjagd in der Luft liegt, dann hier.
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Real Madrid geht in München baden
Fans von Real Madrid würden dem natürlich vehement widersprechen. Die letzte halbe Stunde und das Tor von Kylian Mbappe geben den Königlichen Hoffnung, dass sie das Team sind, dem das Comeback im Rückspiel gelingt.
Allzu viele Indizien dafür gibt es nicht. Klar, den Madrilenen ist immer alles zuzutrauen in "ihrem" Wettbewerb. Aber die Bayern waren 60 Minuten lang das bessere Team und hatten am Ende dann ein paar kleinere Probleme, hielten dem Druck aber stand.
In München wird es die beeindruckende Atmosphäre des Santiago Bernabeu nicht mehr geben. Eine Atmosphäre, die sich weniger aus einer eher unterdurchschnittlichen Stimmung, sondern eher durch Mythen und Geschichten speist. Viele Spieler haben bereits davon berichtet, wie schwer die Beine in Madrid plötzlich werden können.
Diesen Druck haben die Bayern überstanden. Der schwerste Teil der Aufgabe ist getan und einigen Spielern wie Aleksandar Pavlovic oder Dayot Upamecano war die Nervosität durchaus anzumerken. Doch in München ist die Brust breiter.
Stellen die Münchner erwartungsgemäß die kleinen Fehler ab, die sie im Hinspiel noch in ihrem Spiel hatten, sind sie in der Lage, Real Madrid so richtig weh zu tun. Und genau das wird den Bayern gelingen. Am Ende steht ein Rückspiel-Sieg mit mindestens zwei Toren Abstand für den deutschen Rekordmeister.
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