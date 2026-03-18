FC Bayern München: Franck Ribery sieht FCB als "stärkste Mannschaft überhaupt"

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: VAR-Ärger gegen Leverkusen - hat der Schiri diesen Elfer übersehen? Videoclip • 01:24 Min Link kopieren Teilen

Franck Ribery sieht den FC Bayern München als Top-Favorit auf den Gewinn der Champions League. Das Ream spiele in einer ganz anderen Dimension.

Für Franck Ribery ist Bayern München der Topfavorit in der Champions League. Sein Ex-Klub sei derzeit "die stärkste Mannschaft überhaupt", sagte der Franzose in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch. "Sie ist auf höchstem Niveau in allem: technisch, taktisch und physisch. Sie spielt in einer ganz anderen Dimension, das kann jeder sehen. Die Spieler sind in Topform." Ribery spielte von 2007 bis 2019 bei den Bayern und feierte 2013 mit dem Gewinn der Champions League den größten Erfolg seiner Karriere.

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