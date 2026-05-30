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VfB Stuttgart: Undav-Entscheidung wohl gefallen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Lange gab es Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung von VfB-Topscorer Deniz Undav. Jetzt ist die Entscheidung um den 29-jährigen wohl gefallen.
Deniz Undav wird beim VfB Stuttgart verlängern. Das berichtet "Sky."
Demnach hat der 29-jährige Stürmer einen neuen Vertrag bis mindestens 2029 unterschrieben.
Das entscheidende Treffen soll demnach am Freitagabend stattgefunden haben.
Bei den finanziellen Dimensionen handelt es sich wohl um einen neuen Vereinsrekord. Dem Bericht zufolge kassiert Undav eine Signing Fee von drei Millionen Euro und verdient bis zu sechs Millionen Euro pro Saison.
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Deniz Undav: Nur fünf Spieler in Europa trafen häufiger
Undav gehörte in der vergangenen Saison zu den besten Stürmern in Europas Top-5-Ligen. Wettbewerbsübergreifend haben nur fünf Spieler häufiger getroffen als er (25).
Bezieht man die Vorlagen mit ein, reiht sich der Stürmer in eine Linie von absoluten Weltklassespielern ein: Nur Lamine Yamal, Erling Haaland, Luis Diaz, Kylian Mbappe, Michael Olise und Harry Kane kommen auf mehr Scorerpunkte als der VfB-Star.
Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass ein Abgang nicht undenkbar gewesen sei.
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