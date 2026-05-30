WM 2026: "Da ging es um ganz große Titel" - Nagelsmann über Mannschafts-Uno-WM

Lange gab es Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung von VfB-Topscorer Deniz Undav. Jetzt ist die Entscheidung um den 29-jährigen wohl gefallen.

Deniz Undav wird beim VfB Stuttgart verlängern. Das berichtet "Sky."

Demnach hat der 29-jährige Stürmer einen neuen Vertrag bis mindestens 2029 unterschrieben.

Das entscheidende Treffen soll demnach am Freitagabend stattgefunden haben.

Bei den finanziellen Dimensionen handelt es sich wohl um einen neuen Vereinsrekord. Dem Bericht zufolge kassiert Undav eine Signing Fee von drei Millionen Euro und verdient bis zu sechs Millionen Euro pro Saison.