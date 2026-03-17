Champions League
FC Bayern München: Kehrt Jonas Urbig schon gegen Atalanta Bergamo zurück? So sind die Regeln
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
:newstime
Bodö Glimt: Norwegens Fußball-Märchen
Videoclip • 01:59 Min • Ab 12
Nach dem Ausfall von Sven Ulreich haben die Mediziner beim FC Bayern vermutlich das letzte Wort, wer in der Champions League im Tor steht.
Die Rückkehr von Jonas Urbig ins Tor des FC Bayern wird zum Wettlauf gegen die Zeit.
Ursprünglich sollte der Keeper nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) noch im Rückspiel pausieren und sich in Ruhe auskurieren.
Mediziner empfehlen bei einer solchen Kopfverletzung mindestens eine Woche Pause, je nach Schwere aber eher mehr.
Doch nach dem Ausfall der nominellen Nummer drei, Sven Ulreich, der nach seinem Muskelbündelriss bei Bayer Leverkusen (1:1) bis Ende April ausfällt, herrscht Torwart-Notstand beim FCB.
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 MinBald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel
220 MinBald verfügbar
Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel
220 Min
FC Bayern: Trainer Vincent Kompany wartet bei Torwart-Frage ab
Da nur noch die im Profi-Fußball komplett unerfahrenen Youngster Leonard Prescott (16 Jahre) und Jannis Bärtl zur Verfügung stehen, wächst der Druck für ein früheres Urbig-Comeback am Mittwoch (ab 21 Uhr im ran-Liveticker).
Und die Vorzeichen für einen Einsatz stehen mittlerweile besser als zunächst angenommen. Denn Urbig absolvierte am Montag schon wieder Teile des Mannschaftstrainings sowie ein individuelles Programm.
Nach ran-Informationen will sich Trainer Vincent Kompany erst am Spieltag final entscheiden, ob er Urbig schon wieder ins Tor stellt oder doch auf Top-Talent Prescott setzen muss.
"Ich glaube, Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann er am Mittwoch gegen Bergamo schon wieder spielen", hatte Ulreich am Samstag erklärt.
Mehr Videos
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern schiebt Schiri-Frust: Jetzt spricht Kasper Hjulmand
Videoclip • 01:41 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Wiedersehen in Leverkusen - Als Ulreich gegen Rolfes pöbelte
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball
"Verars**t!" Bayer-Fans toben nach Elfer-Entscheidung
Videoclip • 02:06 Min
Gehirnerschütterung von Jonas Urbig: So lauten die UEFA-Regularien
Maßgeblich für einen Einsatz wird allerdings die Empfehlung der Bayern-Mannschaftsärzte Professor Peter Ueblacker, Dr. Jochen Hahne und Professor Roland Schmidt sein.
Deren eingehende Untersuchung von Urbig ist von der UEFA nach Artikel 60 der umfangreichen Regularien ("Vorgehensweise bei schweren Verletzungen von Spielern") zwingend vorgesehen.
Im detaillierten Anhang C ("Charta zu Gehirnerschütterungen") heißt es dort bei der "Rückkehr in Spielbetrieb oder Training":
"Im Falle einer Kopfverletzung oder einer vermuteten Gehirnerschütterung während der Saison und/oder eines UEFA-Wettbewerbs muss der Mannschaftsarzt, bevor der Spieler wieder trainieren oder spielen darf, der UEFA schriftlich mitteilen, dass der Spieler: einer umfassenden, multimodalen Untersuchung durch einen Arzt unterzogen wurde; alle im "Graduated Return to Play Protocol" (Protokoll zur schrittweisen Rückkehr zum Spielbetrieb) festgelegten Schritte bestanden hat, auf das im Handbuch des UEFA-Ausbildungsprogramms für Fußballärzte oder einem gleichwertigen Instrument Bezug genommen wird, und für das Training/den Wettkampf fit ist."
Die FCB-Mediziner werden also noch eingehende Tests mit Urbig durchführen, ehe sie grünes Licht geben – oder auch nicht.
Auch interessant: Hamann zerlegt FC Bayern wegen Diaz-Protest
Mehr News und Videos
Champions League
Bayern-PK LIVE: Löst Kompany das Torwart-Rätsel?
WM 2026
Nagelsmanns Wackelkandidaten zittern
Bundesliga
Liga wehrt sich gegen Bayern – das kann nur der Anfang sein
Champions League
Notfallplan soll Bayern-Spiel retten
Königsklasse
FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen heute live und kostenlos: Wer zeigt die Champions League im TV, Livestream und Ticker?
Champions League
Drei Bayern-Stars verpassen Abschluss-Training