ran Fußball Bundesliga Tom Bischof und Lennart Karl: Diese Frauen lieben Bayern-Youngster! Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf Real Madrid und selten war die Rollenverteilung vor einem so klar. Bayern kommt als formstärkste Mannschaft Europas, Real als wankender Gigant unter Druck. Die Chance, ein jahrelanges Trauma zu beenden, war nie größer.

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FC Bayern strotzt vor Selbstvertrauen Hinzukommt: Es läuft auch, wenn es nicht läuft. In Freiburg hechelte die Bayern am Wochenende einem 0:2 hinterher, taten sich lange schwer und drehten das Spiel am Ende trotzdem. Nicht mit den üblichen Protagonisten, sondern mit der zweiten Reihe. In der Nachspielzeit. Lennart Karl traf. Tom Bischof erstmals auch – und dann gleich doppelt. Schon wieder eine neue Option, wenn’s ums Toreschießen geht. Das ist kein Zufall. Das ist gewachsenes Selbstvertrauen.

Real Madrid verpatzt Generalprobe Und Real? Zeigt aktuell das Gegenbild. Ja, die Siege gegen Manchester City im Champions-League-Achtelfinale waren eindrucksvoll. Aber City ist derzeit nicht die Übermannschaft früherer Jahre. In La Liga fehlt Real die Konstanz. Sieben Punkte Rückstand auf Barcelona. Und eine versemmelte Generalprobe. Während die Bayern in Freiburg spät zurückkamen, passierte den Königlichen gegen Abstiegskandidat Mallorca das Gegenteil: Niederlage in der Nachspielzeit. Das Momentum liegt derzeit nicht in Madrid.

Real-Trainer Arbeloa schon wieder angezählt Auch auf der Trainerbank nicht. Alvaro Arbeloa ist als Alonso-Nachfolger erst seit Januar im Amt. Seine Mannschaft wirkt noch im Suchprozess und er selbst angeschlagen. Pokal-Aus gegen Albacete, wechselhafte Leistungen und inzwischen auch schon Diskussionen um Auswechslungen. So zerlegte die komplette spanische Presse Arbeloas Entscheidung, Arda Güler gegen Mallorca frühzeitig vom Feld zu nehmen. Der Trainer gab sich reumütig. Dem gegenüber steht Vincent Kompany, der aus dem FC Bayern nach einer Trainer-Odyssee endlich wieder eine funktionierende Einheit geformt hat. Unabhängig davon, wer auf dem Platz steht.

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FC Bayern mit breiter Brust - Real Madrid klingt verzweifelt Wer noch einen letzten Beweis braucht, wer hier als Favorit und wer als Underdog in dieses Duell geht, muss nur genau hinhören. "Wir haben das gerade schon in der Kabine gesagt: Wenn wir Vollgas geben, können wir jeden Gegner schlagen", kündigte Karl nach dem Freiburg-Sieg mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel an. "Meine Spieler müssen an ihre Fähigkeit glauben, das Spiel gewinnen zu können", appelliert Arbeloa dagegen fast schon verzweifelt. Schließlich ist die Königsklasse die letzte verbliebene Titelchance in dieser Saison. Doch so spricht kein Trainer, der sein Team im Vollbesitz seiner Stärke sieht.