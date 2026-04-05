FC Bayern - Babbel schießt in Richtung Real Madrid: "Mit der unsympathischste Verein Europas"

Wenn der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League auf Real Madrid trifft, hofft Markus Babbel auf ein Aus der Königlichen. Aus einem bestimmten Grund.

Markus Babbel drückt dem FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid (Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) die Daumen. Natürlich, immerhin ist er Ex-Spieler des Rekordmeisters.

Es geht aber nicht nur um eine spezielle Verbundenheit.

"Real ist mit der unsympathischste Verein Europas und es wäre sehr schön, wenn die Bayern weiterkommen", sagte Babbel im Sport1-Doppelpass.

Doch Sympathien oder Antipathien entscheiden kein Viertelfinal-Duell. Der Europameister von 1996 sieht aus sportlicher Sicht wenig überraschend ein enges Duell.

"Durch Reals individuelle Klasse ist das ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte er. "Es ist nach wie vor Real Madrid. Die sind gespickt mit Ausnahmespielern. Es geht um Tagesform."