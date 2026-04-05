ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Gnabry mit Goretzka-Hose? Vincent Kompany verwirrt Videoclip • 02:15 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor dem Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid muss Harry Kane weiter aussetzen. Ansonsten stehen die Zeichen bei beiden Teams vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auf personelle Entspannung.

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FC Bayern hofft auf fitten Harry Kane Ein Ausfall gegen Real wäre jedenfalls fatal, weshalb großer Aufwand betrieben wird. "Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", sagte Sportvorstand Max Eberl. Kane laboriert an Sprunggelenk-Problemen, die dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel zufolge "aus dem Nichts" auftraten. Die Bayern hoffen nun, dass die Beschwerden rechtzeitig wieder verschwinden. "Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch", sagte Eberl. Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany. "Vom Gefühl her wird er es schaffen", sagte der Belgier. Joshua Kimmich war sich sogar ganz sicher. "Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen", meinte der DFB-Kapitän: "Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht."

Real Madrid kommt unbeschadet durch die Länderspiele Beim Gegner aus Madrid setzte es bei der Generalprobe auf Mallorca zwar eine bittere Niederlage, von weiteren Verletzungen blieben die "Königlichen" aber sowohl in der Länderspielpause, wie auch in der Liga verschont. Einzig auf die Langzeitverletzten muss Trainer Alvaro Arbeloa weiterhin verzichten. Thibaut Courtois und Rodrygo stehen nicht zur Verfügung, um Ferland Mendy, Raul Asencio und Dani Ceballos bangen die Spanier noch. Es gibt Berichte, dass Jude Bellingham und Federico Valverde nicht bei 100 Prozent sein sollen, beide werden aber ziemlich sicher am Dienstag spielen. Auch interessant: Real Madrid auf der Suche nach der fußballerischen Identität

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