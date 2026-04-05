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Real Madrid vs. FC Bayern München: So fit sind die Stars für den Kracher
Aktualisiert:von SID/ran
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FC Bayern: Gnabry mit Goretzka-Hose? Vincent Kompany verwirrt
Videoclip • 02:15 Min
Kurz vor dem Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid muss Harry Kane weiter aussetzen. Ansonsten stehen die Zeichen bei beiden Teams vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auf personelle Entspannung.
Max Eberl hatte nur einen Wunsch. Dieses Jahr solle der FC Bayern München doch bitte verschont bleiben und keinen "Genickbruch" wie in der vergangenen Saison erleiden, als der Rekordmeister nach der Länderspielpause im März mit zahlreichen Verletzten in die heiße Phase startete.
Also: Wurde Eberls Wunsch erhört? Größtenteils, wenngleich mit einer - nicht unbedeutenden - Ausnahme: Harry Kane.
Wegen einer "leichten Verletzung" hatte der unersetzbare Star-Stürmer das Testspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Japan (0:1) verpasst. Auch die Generalprobe des FC Bayern in der Bundesliga, den 3:2-Sieg beim SC Freiburg, setzte der Engländer aus.
Wird Kane noch fit für das Hinspiel im Giganten-Duell in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de)? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fans des FC Bayern.
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FC Bayern hofft auf fitten Harry Kane
Ein Ausfall gegen Real wäre jedenfalls fatal, weshalb großer Aufwand betrieben wird. "Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Kane laboriert an Sprunggelenk-Problemen, die dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel zufolge "aus dem Nichts" auftraten. Die Bayern hoffen nun, dass die Beschwerden rechtzeitig wieder verschwinden. "Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch", sagte Eberl.
Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany. "Vom Gefühl her wird er es schaffen", sagte der Belgier. Joshua Kimmich war sich sogar ganz sicher. "Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen", meinte der DFB-Kapitän: "Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht."
FC Bayern: Keine weiteren Verletzten
Stand Sonntag gibt es darüberhinaus keine neuen Verletzten bei den Münchnern. Manuel Neuer stand wieder im Tor, Jamal Musiala und Alphonso Davies wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt.
Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Aleksandar Pavlovic spielte mehr als 30 Minuten. Insgesamt scheint sich die personelle Lage also deutlich entspannt zu haben.
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Real Madrid kommt unbeschadet durch die Länderspiele
Beim Gegner aus Madrid setzte es bei der Generalprobe auf Mallorca zwar eine bittere Niederlage, von weiteren Verletzungen blieben die "Königlichen" aber sowohl in der Länderspielpause, wie auch in der Liga verschont.
Einzig auf die Langzeitverletzten muss Trainer Alvaro Arbeloa weiterhin verzichten. Thibaut Courtois und Rodrygo stehen nicht zur Verfügung, um Ferland Mendy, Raul Asencio und Dani Ceballos bangen die Spanier noch.
Es gibt Berichte, dass Jude Bellingham und Federico Valverde nicht bei 100 Prozent sein sollen, beide werden aber ziemlich sicher am Dienstag spielen.
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