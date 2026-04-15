Manuel Neuers tragende Rolle beim FC Bayern - Plötzlich geht es über Müller

Der FC Bayern München will heute Abend gegen Real Madrid ins Halbfinale der Champions League einziehen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der erste Schritt ist getan: Im Santiago Bernabeu gewann der FC Bayern mit 2:1 gegen Real Madrid und hat deshalb vor dem Rückspiel gute Karten.

Dem Sieg in der spanischen Hauptstadt war ein Sahnetag von Manuel Neuer vorausgegangen. Der Keeper zeigte gleich mehrere Weltklasse-Paraden und brachte Kylian Mbappé und Co. zur Weißglut.

Im Rückspiel reicht dem Team von Vincent Kompany deshalb ein Unentschieden, um die nächste Runde zu erreichen.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend.