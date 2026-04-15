Duell in der Königsklasse
FC Bayern München - Real Madrid: Champions-League heute live im TV, Stream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Manuel Neuers tragende Rolle beim FC Bayern - Plötzlich geht es über Müller
Videoclip • 02:45 Min
Der FC Bayern München will heute Abend gegen Real Madrid ins Halbfinale der Champions League einziehen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der erste Schritt ist getan: Im Santiago Bernabeu gewann der FC Bayern mit 2:1 gegen Real Madrid und hat deshalb vor dem Rückspiel gute Karten.
FC Bayern vs. Real Madrid: Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am 15. April ab 21:00 Uhr im Liveticker
Dem Sieg in der spanischen Hauptstadt war ein Sahnetag von Manuel Neuer vorausgegangen. Der Keeper zeigte gleich mehrere Weltklasse-Paraden und brachte Kylian Mbappé und Co. zur Weißglut.
Im Rückspiel reicht dem Team von Vincent Kompany deshalb ein Unentschieden, um die nächste Runde zu erreichen.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend.
FC Bayern München vs. Real Madrid: Wann findet heute Abend das Champions-League-Spiel statt?
Wettbewerb: Champions League, Viertelfinale; Rückspiel
Datum: 15. April 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Champions-League-Spiel heute live: Läuft FC Bayern München gegen Real Madrid heute im Free-TV?
Nein. Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern München - Real Madrid heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Das Spiel ist am 15. April ab 21:00 Uhr auf DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Champions League heute im Livestream: Wo kann ich Bayern vs. Real sehen?
Ja. Das Spiel wird heute im Livestream von DAZN übertragen. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
FC Bayern vs. Real Madrid heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Viertelfinale?
Einen Ticker zu Bayern München vs. Real Madrid gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
FC Bayern vs. Real Madrid heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels
Begegnung: FC Bayern München vs. Real Madrid
Datum und Uhrzeit: 15. April 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (Bayern München), Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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