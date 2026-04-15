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FC Bayern: Vor Real-Rückspiel - Tom Bischof fällt verletzt vorerst aus
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
Bayern-Fans mit Lärm-Attacke gegen Real Madrid?
Videoclip • 01:03 Min
Beim Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid muss Vincent Kompany kurzfristig auf Tom Bischof verzichten.
Der FC Bayern hat kurz vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid bekannt gegeben, dass sich Tom Bischof verletzt hat und vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.
Der 20-Jährige hat sich "einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade" zugezogen.
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Im Hinspiel war Bischof noch für den Torschützen Luis Diaz eingewechselt worden. Kurz zuvor hatte der Mittelfeldspieler beim 3:2-Sieg gegen Freiburg seine ersten beiden Tore für den deutschen Rekordmeister erzielt.
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