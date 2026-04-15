FC Bayern: Vor Real-Rückspiel - Tom Bischof fällt verletzt vorerst aus

Beim Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid muss Vincent Kompany kurzfristig auf Tom Bischof verzichten.

Der FC Bayern hat kurz vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid bekannt gegeben, dass sich Tom Bischof verletzt hat und vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.

Der 20-Jährige hat sich "einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade" zugezogen.