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FC Bayern: Vor Real-Rückspiel - Tom Bischof fällt verletzt vorerst aus

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

Bayern-Fans mit Lärm-Attacke gegen Real Madrid?

Videoclip • 01:03 Min

Beim Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid muss Vincent Kompany kurzfristig auf Tom Bischof verzichten.

Der FC Bayern hat kurz vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid bekannt gegeben, dass sich Tom Bischof verletzt hat und vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.

Der 20-Jährige hat sich "einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade" zugezogen.

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Im Hinspiel war Bischof noch für den Torschützen Luis Diaz eingewechselt worden. Kurz zuvor hatte der Mittelfeldspieler beim 3:2-Sieg gegen Freiburg seine ersten beiden Tore für den deutschen Rekordmeister erzielt.

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