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FC Bayern vs. PSG live: Wer zeigt das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League im TV, Livestream und Ticker?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:14 Min
Der FC Bayern München trifft im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Champions League live: So seht ihr den FC Bayern kostenlos
Der FC Bayern München unterlag beim Champions-League-Hinspiel in einem Offensivspektakel. Paris Saint-Germain gewann 5:4 gegen den deutschen Rekordmeister, der im Rückspiel nun den Spieß umdrehen muss.
Im Halbfinale-Rückspiel der Königsklasse müssen die Münchner gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Der Titelverteidiger befindet sich nach dem Hinspiel-Sieg in einer guten Ausgangslage. Führt Bayern nach 90 Minuten in der Allianz Arena mit nur einem Tor, geht es in die Verlängerung.
ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Rückspiel zusammengefasst.
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FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Spiel: FC Bayern vs. Paris Saint-Germain
Wettbewerb: Champions League; Halbfinale; Rückspiel
Datum: 6. Mai 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Rückspiel live: Läuft Bayern gegen PSG im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern München vs. PSG live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
DAZN hat die Rechte für das Rückspiel im Halbfinale. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch FC Bayern vs. PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League im Livestream: Kann ich das Rückspiel Bayern vs. PSG auch streamen
Ja. DAZN bietet für alle Kunden, die das entsprechende Paket gekauft haben auch einen Livestream zum Rückspiel FC Bayern vs. Paris an.
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale?
Einen Ticker zum Rückspiel in München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
FC Bayern vs. PSG live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Rückspiels
Begegnung: FC Bayern vs. Paris Saint-Germain
Datum und Uhrzeit: 6. Mai 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (Bayern München), Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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