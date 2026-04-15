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FC Bayern vs. Real Madrid - Darum spielen die Königlichen heute in der Champions League mit Trauerflor
Aktualisiert:von ran.de/SID
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Videoclip • 01:20 Min
Real Madrid bestreitet das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch beim FC Bayern mit einem Trauerflor. Dazu gab es eine Schweigeminute. Das steckt dahinter.
Die Trauer bei Real Madrid ist groß. Denn wie der Klub am Mittwoch bekanntgab, ist Klub-Legende Jose Emilio Santamaria im Alter von 96 Jahren verstorben.
Die Königlichen reagierten umgehend und trugen beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwochabend beim FC Bayern einen Trauerflor.
Dazu gab es unmittelbar vor dem Spiel zu Ehren des Ex-Madrilenen zudem eine Schweigeminute.
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Real Madrid: Legende mit 96 Jahren gestorben
Der frühere spanische Nationaltrainer und Profi von Real Madrid starb im Alter von 96 Jahren, wie Real am Mittwoch mitteilte.
Santamaría absolvierte für die Königlichen zwischen 1957 und 1966 insgesamt 337 Pflichtspiele und gewann dabei sechs Meisterschaften und viermal den Europapokal der Landesmeister. Die spanische Nationalmannschaft trainierte er unter anderem bei der Heim-WM 1982.
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Die Madrilenen sprachen in einer Mitteilung von "einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs. Real Madrid möchte seiner Ehefrau Nora, seinen Kindern Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia und Javier, seinen Enkeln, Urenkeln und all seinen Angehörigen, Freunden und Liebsten sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen."
Santamaria wurde in Uruguays Hauptstadt Montevideo geboren und nahm später die spanische Staatsbürgerschaft an. Für Uruguay absolvierte der Innenverteidiger 20 Länderspiele, für Spanien 16. Zwischen 1980 und 1982 trainierte er Spaniens Nationalmannschaft.
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