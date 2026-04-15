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Real Madrid: Legende José Emilio Santamaría gestorben - Trauer vor Duell mit FC Bayern

Aktualisiert:

von SID

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Videoclip • 01:01 Min

Real Madrids Legende José Emilio Santamaría ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Der spanische Fußball trauert um José Emilio Santamaría. Der frühere spanische Nationaltrainer und Profi von Real Madrid starb im Alter von 96 Jahren, wie Real am Mittwoch mitteilte.

Santamaría absolvierte für die Königlichen zwischen 1957 und 1966 insgesamt 337 Pflichtspiele und gewann dabei sechs Meisterschaften und viermal den Europapokal der Landesmeister. Die spanische Nationalmannschaft trainierte er unter anderem bei der Heim-WM 1982.

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Real Madrid bekundet sein Beileid

Die Madrilenen sprachen in einer Mitteilung von "einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs. Real Madrid möchte seiner Ehefrau Nora, seinen Kindern Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia und Javier, seinen Enkeln, Urenkeln und all seinen Angehörigen, Freunden und Liebsten sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen."

Santamaria wurde in Uruguays Hauptstadt Montevideo geboren und nahm später die spanische Staatsbürgerschaft an. Für Uruguay absolvierte der Innenverteidiger 20 Länderspiele, für Spanien 16. Zwischen 1980 und 1982 trainierte er Spaniens Nationalmannschaft.

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