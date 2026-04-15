Real Madrid: Legende José Emilio Santamaría gestorben - Trauer vor Duell mit FC Bayern

Real Madrids Legende José Emilio Santamaría ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Der spanische Fußball trauert um José Emilio Santamaría. Der frühere spanische Nationaltrainer und Profi von Real Madrid starb im Alter von 96 Jahren, wie Real am Mittwoch mitteilte.

Santamaría absolvierte für die Königlichen zwischen 1957 und 1966 insgesamt 337 Pflichtspiele und gewann dabei sechs Meisterschaften und viermal den Europapokal der Landesmeister. Die spanische Nationalmannschaft trainierte er unter anderem bei der Heim-WM 1982.