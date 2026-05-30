ran Fußball Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Paris Saint-Germain setzt sich in einem dramatischen Champions-League-Finale erneut die Krone auf und besiegt den FC Arsenal im Elfmeterschießen. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken zu beiden Teams.

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Matvey Safonov (PSG) Machtlos beim Havertz-Knaller zum 0:1, danach lange beschäftigungslos und bis auf eine Behandlungspause quasi nicht im Bild. Im Elfmeterschießen kriegt er keine Hand an den Ball, darf aber trotzdem jubeln. ran-Note: 3

Achraf Hakimi (PSG) Deutlich weniger auffällig als Mendes auf der linken Seite. Schaltet sich offensiv immer wieder mit ein, sorgt aber für kaum gefährliche Aktionen. Seine Flanken bleiben auch meist ohne Ertrag. Dafür problemlos im Elfmeterschießen. ran-Note: 3

Marquinhos (PSG) Maßgeblich am Führungstreffer von Arsenal beteiligt, als er Trossard unglücklich anschießt und der Ball in den Lauf von Havertz prallt. Rettet kurz vor der Pause im letzten Moment gegen den DFB-Star und verhindert damit das mögliche 0:2. Danach sehr stabil und zweikampfstark, lässt kaum noch etwas anbrennen. Hat nach der ersten Hälfte der Verlängerung Feierabend. ran-Note: 3

Willian Pacho (PSG) Kann Havertz beim 0:1 nicht folgen, ist danach aber meist souverän und unaufgeregt unterwegs. Leistet sich keine Fehler. ran-Note: 3

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Nuno Mendes (PSG) Setzt immer wieder auf seine Dynamik und sein Tempo, beackert verschiedene Facetten des Feldes. Schaltet sich immer wieder auch weit vorne ein und ist so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau seines Teams. Defensiv lange Zeit kaum gefordert, ist dann in der Schlussphase gegen Saka aber zuverlässig zur Stelle. Leistet sich vor Ende der regulären Spielzeit einen üblen Querschläger, der aber folgenlos bleibt. Scheitert im Elfmeterschießen an Raya. ran-Note: 2

Joao Neves (PSG) Der Portugiese steht im Schatten seines auffälligen Landsmanns Vitinha, ist aber erneut ein wichtiger Teil des PSG-Mittelfelds. Überragend in den Zweikämpfen mit beeindruckender Quote, dazu ein ganz sicherer Passgeber. Holt sich mit einem wichtigen taktischen Foul kurz vor Schluss der regulären 90 Minuten die Gelbe Karte ab. Fällt auch in der Verlängerung mit dynamischen Offensivläufen auf. ran-Note: 2

Vitinha (PSG) Dirigent des PSG-Spiels, organisiert den Aufbau von der Sechserposition. Tut sich aber wie seine Teamkollegen schwer, Ideen gegen das englische Bollwerk zu entwickeln. Schöner Offensivlauf in der zweiten Halbzeit, der aber ohne Ertrag bleibt. Nimmt das Spiel wie ein Leader in die eigenen Hände. Kann kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum Helden werden, sein sehenswerter Distanzschuss geht aber knapp drüber. Muss in der Halbzeit der Verlängerung entkräftet vom Platz. ran-Note: 2

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Fabian Ruiz (PSG) Agiert im tiefen Aufbau von PSG als verkappter Linksverteidiger und ist auch sonst vor allem links unterwegs, um Mendes seine Freiheiten Richtung Zentrum zu ermöglichen. Hat einige gute Ideen, bleibt insgesamt aber ohne Durchschlagskraft. Wird kurz nach Beginn der Verlängerung durch Zaire-Emery ersetzt. ran-Note: 3

Desire Doue (PSG) Beginnt das Spiel auf der rechten Seite, ist dort aber bei Hincapie in guten Händen. Lässt vieles vermissen, was ihn die gesamte Saison über stark gemacht hat. Nach der Pause mehr Richtung Mitte oder links unterwegs, kann aber auch dort nur wenig Gefahr ausstrahlen. Insgesamt ein unglücklicher Auftritt, im Elfmeterschießen aber sicher vom Punkt. ran-Note: 4

Ousmane Dembele (PSG) Als falsche Neun im Zentrum lange auf verlorenem Posten gegen die massive Arsenal-Abwehr, muss immer wieder auf die rechte Seite oder ins Mittelfeld ausweichen, um überhaupt Ballaktionen zu bekommen. Ist dann aber zur Stelle, als es darauf ankommt: Die Szene zum Elfmeter vor dem 1:1 leitet er mit einem Doppelpass im Zusammenspiel mit Kvaratskhelia ein und verwandelt dann selbst eiskalt vom Punkt. Wird vor Ende der regulären Spielzeit durch Ramos ersetzt. ran-Note: 3

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Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Nach seinen herausragenden Auftritten gegen Bayern im Halbfinale ist auch der Georgier lange wenig im Spiel und bekommt wenig Raum zur Entfaltung. Wird in der zweiten Halbzeit aber immer stärker und holt den Elfmeter zum 1:1 heraus. Wenige Minuten später landet sein abgefälschter Schuss am Pfosten. Hat kurz darauf Feierabend und wird durch Barcola ersetzt. ran-Note: 3

Einwechselspieler PSG Bradley Barcola (ab der 83. Minute): Ersetzt in der Schlussphase der regulären Spielzeit Kvaratskhelia. Taucht nach einem unwiderstehlichen Tempolauf nur wenige Sekunden später frei vor Raya auf, legt sich den Ball aber etwas zu weit vor. Hat nach Ablauf der Nachspielzeit die Großchance, als er erneut auf und davon ist, schießt aber nur ans Außennetz. ran-Note: 4 Goncalo Ramos (ab der 90+6. Minute): Der nächste Portugiese für PSG, er kommt für Dembele ins Spiel. Offensiv in der Verlängerung quasi unsichtbar, dafür aber souverän im Elfmeterschießen. ran-Note: 3 Warren Zaire-Emery (ab der 95. Minute): Darf im Laufe der Verlängerung statt Ruiz mitwirken. Bleibt aber ohne nennenswerte Aktion. ran-Note: 3 Lucas Beraldo (ab der 106. Minute): Kommt für den erschöpften Vitinha ins Spiel und bekleidet fortan für die Schlussphase die Sechserposition. Unauffällig in der verbleibenden Spielzeit, aber souverän vom Punkt. ran-Note: ohne Bewertung Illya Zabarnyi (ab der 106. Minute): Der Ukrainer ersetzt Marquinhos in der Abwehrzentrale. ran-Note: ohne Bewertung

David Raya (Arsenal) Der Spanier im Arsenal-Tor ist mit dem Fuß gewohnt sicher im Aufbau. Vor allem im ersten Durchgang hat David Raya überraschend wenig zu tun. Beim einzigen PSG-Torschuss von Fabian wackelt Raya dann aber. Er kann den eigentlich harmlosen Ball erst im Nachfassen sichern. IN der 55. Minute pariert er einen Hakimi-Freistoß ganz sicher. Beim Elfmetertor von Dembele ist Raya chancenlos, dafür in der 85. Minute mit gigantische Rettungstat gegen Barcola zur Stelle. Ebenso in der Verlängerung ist Raya vor Ramos im Strafraum hellwach und klärt. Den dritten Elfmeter von Mendes kann Raya parieren. ran-Note: 3

Cristhian Mosquera (Arsenal) Rechtsverteidiger Cristhian Mosquera hat im Finale die Aufgabe, PSG-Star Kvaratskhelia in dessen Genialität einzuschränken. Und das gelingt ihm auch sehr oft durch konsequentes Zweikampfverhalten. Kurios: Schon kurz nach Wiederbeginn übertreibt es Mosquera mit dem Zeitspiel und kassiert Gelb. In der 62. Minute steigt er dann aber sehr unglücklich gegen den Georgier im Strafraum ein und verursacht so einen Elfmeter. Direkt nach dem 1:1 nimmt ihn Trainer Mikel Arteta vom Feld. ran-Note: 4

William Saliba (Arsenal) Das Abwehrzentrum erweist sich auch in diesem Endspiel einmal mehr als Prunkstück der Arsenal-Mannschaft. William Saliba räumt vor dem Tor ganz viel weg, klärt immer wieder durch gutes Stellungsspiel in heiklen Situationen. Vor allem in der Luft lassen er und Nebenmann Gabriel Magalhaes überhaupt nichts anbrennen. ran-Note: 2

Gabriel Magalhaes (Arsenal) Der linke Innenverteidiger klärt schon früh durch eine Mega-Grätsche gegen Kvaratskhelia im Fünfmeterraum und auch nach einer halben Stunde hat er im Zweikampf bei seinem Tackling gegen Doue das perfekte Timing. Gabriel Magalhaes ist schlichtweg Arsenals Lebensversicherung in der Defensive über 120 Minuten - und wird im Elfmeterschießen dennoch zur tragischen Figur. Der Brasilianer schießt den entscheidenden Elfmeter über das Tor. ran-Note: 3

Piero Hincapie (Arsenal) Der frühere Leverkusener bekommt es als Linksverteidiger oft mit Doue zu tun, kann dessen Kreise aber durchaus erfolgreich einschränken. Nur bei einer Klärungsaktion im ersten Durchgang wackelt der Ecuadorianer etwas, köpft das Leder direkt zu Ruiz statt aus dem Strafraum raus. In der Verlängerung muss Hincapie sich angeschlagen durchbeißen, weil Arsenal schon das Wechselkontingent ausgeschöpft hat. ran-Note: 3

Declan Rice (Arsenal) In den wenigen Ballbesitzphasen der "Gunners" ist es oft Declan Rice, der sich den Ball schon in der Abwehr holt, um das Spiel dann ruhig aufzubauen. Auch in den Zweikämpfen präsentiert sich der englische Nationalspieler über weite Strecken gewohnt zuverlässig. Seinen Elfmeter verwandelt der Sechser, der nach der Ödegaard-Auswechslung die Kapitänsbinde übernimmt, souverän. ran-Note: 3

Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Der 19-jährige Londoner spielt über weite Strecken ein recht unauffälliges Finale in Budapest. Myles Lewis-Skelly agiert auf der Doppelsechs neben Rice ohne groben Fehler. Seine wichtigste Aktion hat er in der 77. Minute, als er einen Kvaratskhelia-Schuss noch abfälscht und dieser so nur an den Pfosten geht. Zu Beginn der Verlängerung wird das Toptalent ausgewechselt. ran-Note: 4

Bukayo Saka (Arsenal) Für den englischen Nationalspieler erweist sich das Endspiel gegen PSG als schwierige Herausforderung. Bukayo Saka leidet vor allem darunter, dass sein Team kaum einmal längere Zeit den Ball hat. Somit muss er vor allem die Defensive unterstützen. Nur in der 26. Minute blitzt mal seine Klasse auf, als sich Saka gut auf rechts behauptet und dann flach ins Zentrum spielt. Dort verpasst Trossard die Hereingabe nur knapp. Kurz nach der Pause sieht er zudem auch noch Gelb für ein hartes Einsteigen gegen Doue. In der 83. Minute wird er ausgewechselt. ran-Note: 4

Martin Ödegaard (Arsenal) Arsenals Kapitän hat mit dem Ball nur sehr wenige Aktionen, muss stattdessen aufgrund der Unterlegenheit seines Teams vor allem gegen den Ball arbeiten. Das macht Martin Ödegaard ordentlich über etwas mehr als eine Stunde. In der 66. Minute wird der Norweger dann ausgewechselt, für ihn kommt Viktor Gyökeres ins Spiel. ran-Note: 4

Leandro Trossard (Arsenal) Der Belgier hat früh in der Partie mehr ungewollt als geplant seine wichtigste Szene der Begegnung. Leandro Trossard wird vor dem 1:0 angeschossen und bereitet durch den von ihm abprallenden Ball das Havertz-Tor vor. Danach ist vom Flügelstürmer offensiv quasi nichts mehr zu sehen. In der 83. Minute wird Trossard ausgewechselt. ran-Note: 4

Kai Havertz (Arsenal) Mit dem ersten Schuss des Spiels sorgt der deutsche Nationalspieler für die Blitz-Führung der Gunners. Kai Havertz zieht frech von links aus spitzem Winkel in Richtung kurzes Eck ab. Danach reibt sich der ehemalige Leverkusener in zahllosen Zweikämpfen auf, hat dabei oft nur wenig Unterstützung. Dennoch ist es erneut Havertz, der kurz vor der Pause sogar das 2:0 auf dem Fuß hat. Dieses Mal blockt aber Marquinhos noch entscheidend ab. Mit Beginn der Verlängerung geht Havertz vom Platz, für ihn kommt Eze ins Spiel. ran-Note: 2