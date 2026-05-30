Champions League - Havertz-Treffer zu wenig: PSG holt Henkelpott gegen den FC Arsenal

ran Fußball Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Paris Saint-Germain verteidigt den Titel in der Champions League und gewinnt das Finale gegen den FC Arsenal nach Elfmeterschießen.

Die Pariser Königsklassen-Sieger tanzten mit dem Henkelpott durch den Konfettiregen von Budapest, als sich Kai Havertz fassungslos und enttäuscht in die Katakomben schleppte. Auch die Medaille riss sich der deutsche Nationalspieler schnell vom Hals. Es wurde schließlich nichts mit seiner nächsten Heldenstory in einem Champions-League-Finale, und das, obwohl der Angreifer erneut in einem großen Moment zur Stelle gewesen war. Die Noten zum Champions-League-Finale - Havertz-Tor reicht nicht, Portugal-Fraktion bei PSG stark Doch im Elfmeterkrimi verteidigte Paris Saint-Germain erfolgreich seinen Platz auf Europas Fußball-Thron, der FC Arsenal muss auf den ersten Henkelpott der Klubgeschichte warten.

Präsident Macron gratuliert: "Glückwunsch an PSG, das ganz Europa zum Träumen bringt" Dieser Triumph, jubelte Trainer Luis Enrique, nachdem er schweißgebadet und völlig losgelöst über den Budapester Rasen gehüpft war, sei "noch größer, weil wir wussten, wie schwierig es ist, gegen Arsenal zu spielen, und für uns als Team und als Stadt ist es unglaublich, den Pokal zu gewinnen." Für Declan Rice, Havertz' Teamkollege, war es dagegen "niederschmetternd" und "verheerend", er sagte trotzig: "Wir sind dieses Jahr sehr weit gekommen, und das ist erst der Anfang." Mit 4:3 im Elfmeterschießen besiegte PSG die Gunners im Endspiel der Champions League, nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden. Der französische Meister krönte sich zum zweiten Mal. Die Pariser bleiben unter Taktik-Freak Enrique das Maß aller Dinge im europäischen Klubfußball. Das von Katar finanzierte Milliardenprojekt, aus dem sich dank Enrique eine echte Einheit gebildet hat, schob sich in Budapest dazu in einen exklusiven Kreis: Als zweites Team nach Real Madrid wiederholte PSG einen Titelgewinn in der Champions League in der Folgesaison. "Ein neuer Stern leuchtet über Paris", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei X: "Glückwunsch an PSG, das ganz Europa zum Träumen bringt. Frankreich ist stolz."

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Weltfußballer Dembele gleicht für PSG aus Dem Showdown in der ungarischen Hauptstadt hatte zunächst Havertz seinen Stempel aufgedrückt. Der DFB-Stürmer nutzte die erste Chance des Spiels mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel (6.) und traf damit als erster Deutscher in zwei Champions-League-Endspielen. Weil Weltfußballer Ousmane Dembélé per Foulelfmeter (65.) jedoch für Paris ausglich, ging es letztlich ins Elfmeterschießen. Gabriel schoss für Arsenal entscheidend über das Tor, Havertz nahm den Pechvogel später tröstend in den Arm. Der Rest war grenzenloser Jubel bei PSG. Schon 2025 war Paris über Inter Mailand hinweggefegt (5:0), unweit des Eiffelturms ist für Sonntag nun eine riesige blau-rote Party geplant. Havertz indes verpasste nach dem Erfolg 2021 mit dem FC Chelsea (1:0 über Manchester City) seinen zweiten Henkelpott. Dennoch soll auch in London gefeiert werden - allerdings "nur" die Meisterschaft. Den Gunners blieb zwar die Erkenntnis, wieder zur europäischen Spitze zu gehören, doch der erste Königsklassen-Triumph muss warten. Schon 2006 hatte Arsenal im Finale von Paris gegen Barcelona verloren (1:2).

The Killers eröffnen Finale von Budapest Unter den 61.035 Fans in der ausverkauften Puskas-Arena hatte auch die gehobene Sport-Prominenz um Stars wie Thierry Henry oder FIFA-Präsident Gianni Infantino Platz genommen. Aus der Ferne drückten die WM-Fahrer der deutschen Nationalmannschaft ihrem Mitspieler Havertz die Daumen. Die DFB-Auswahl verfolgte das Spiel gemeinsam im Frankfurter Teamhotel. Knapp 1000 Kilometer südöstlich erhielt Havertz, der 35 Saisonspiele verletzungsbedingt verpasst hatte, Artetas Vertrauen und begann in der Startelf - es sollte sich auszahlen. Obwohl es Arsenal ohne Niederlage und mit gerade einmal sechs Gegentoren ins Endspiel geschafft hatte, gingen die Engländer als Herausforderer ins Duell. Noch lauter als bei "Mr. Brightside" von der US-Rockband The Killers bei der Eröffnungsshow wurde es wenige Minuten später. Ein verunglückter Befreiungsschlag von PSG-Verteidiger Marquinhos landete im Lauf von Havertz. Der 26-Jährige drosch den Ball unhaltbar ins Tor.

PSG mit viel Ballbesitz, aber lange nicht zwingend genug Die Führung kam der besten Defensive des Wettbewerbs äußerst gelegen. Arsenal verteidigte im tiefen Block mit Havertz oft nur wenige Meter vor dem eigenen Strafraum. Die Ballkünstler von Paris wussten zu wenig mit ihren teilweise knapp 80 Prozent Ballbesitz anzufangen. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert ließ in der Zweikampfbewertung internationale Härte zu, griff allerdings früh beim Zeitspiel der Gunners durch: Verteidiger Cristhian Mosquera sah Gelb (47.). Dieser brachte danach Chwitscha Kwarazchelia im Strafraum zu Fall. Siebert zeigte entschlossen auf den Punkt, Dembélé verwandelte cool links unten. Dann drehte PSG auf, Kwarazchelia scheiterte am Pfosten (77.) Doch es ging in die Verlängerung, in der Havertz entkräftet auf der Bank blieb. Arsenal forderte dann bei Siebert vehement, aber vergeblich einen Strafstoß, als Noni Madueke zu Fall kam (102.). Ein Tor wollte bis zum Elfmeterschießen nicht mehr fallen.

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FC Arsenal: Erster Champions-League-Titel muss warten Dennoch soll auch in London gefeiert werden - allerdings "nur" die Meisterschaft. Den Gunners blieb zwar die Erkenntnis, wieder zur europäischen Spitze zu gehören, doch der erste Königsklassen-Triumph muss warten. Schon 2006 hatte Arsenal im Finale von Paris gegen Barcelona verloren (1:2). Unter den 61.035 Fans in der ausverkauften Puskas-Arena hatte auch die gehobene Sport-Prominenz um Stars wie Thierry Henry oder FIFA-Präsident Gianni Infantino Platz genommen. Aus der Ferne drückten die WM-Fahrer der deutschen Nationalmannschaft ihrem Mitspieler Havertz die Daumen. "Ich hoffe, dass er mit einem Erfolgserlebnis hierherkommt und den Titel mitbringt. Und dann mit einer positiven Energie ins Turnier startet", sagte Kapitän Joshua Kimmich. Die DFB-Auswahl verfolgte das Spiel gemeinsam im Frankfurter Teamhotel. Knapp 1000 Kilometer südöstlich erhielt Havertz, der 35 Saisonspiele verletzungsbedingt verpasst hatte, Artetas Vertrauen und begann in der Startelf - es sollte sich auszahlen. Obwohl es Arsenal ohne Niederlage und mit gerade einmal sechs Gegentoren ins Endspiel geschafft hatte, gingen die Engländer als Herausforderer ins Duell. "Wir sind hier, um ihnen den Titel abzunehmen", sagte Arteta.

FC Arsenal: Frühe Führung durch Havertz Noch lauter als bei "Mr. Brightside" von der US-Rockband The Killers bei der Eröffnungsshow wurde es wenige Minuten später. Ein verunglückter Befreiungsschlag von PSG-Verteidiger Marquinhos landete im Lauf von Havertz. Der 26-Jährige drosch den Ball unhaltbar ins Tor. Die Führung kam der besten Defensive des Wettbewerbs äußerst gelegen. Arsenal verteidigte im tiefen Block mit Havertz oft nur wenige Meter vor dem eigenen Strafraum. Die Ballkünstler von Paris wussten zu wenig mit ihren teilweise knapp 80 Prozent Ballbesitz anzufangen. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert ließ in der Zweikampfbewertung internationale Härte zu, griff allerdings früh beim Zeitspiel der Gunners durch: Verteidiger Cristhian Mosquera sah Gelb (47.). Dieser brachte danach Chwitscha Kwarazchelia im Strafraum zu Fall. Siebert zeigte entschlossen auf den Punkt, Dembélé verwandelte cool links unten. Dann drehte PSG auf, Kwarazchelia scheiterte am Pfosten (77.) Doch es ging in die Verlängerung, in der Havertz entkräftet auf der Bank blieb. Arsenal forderte dann bei Siebert vehement, aber vergeblich einen Strafstoß, als Noni Madueke zu Fall kam (102.). Ein Tor wollte bis zum Elfmeterschießen nicht mehr fallen. Auch interessant: Kai Havertz als erster Deutscher in zwei CL-Finals erfolgreich

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