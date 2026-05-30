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Champions-League-Finale 2026 heute live: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal - Übertragung im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker - PSG verteidigt den Titel
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball
Champions League - Fans grillen Kick-off-Show: "Braucht kein Mensch"
Videoclip • 01:37 Min
Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale PSG vs. Arsenal in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.
Das Finale in der Champions League rückt immer näher!
Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.
Im Endspiel trifft Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal. Die Pariser setzten sich knapp im Halbfinale gegen den FC Bayern durch. London reichte ein Remis und ein Heimsieg gegen Atletico Madrid
ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
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Nervenkrimi in Budapest: PSG holt den Titel
Paris Saint-Germain hat erneut die Champions League gewonnen. Der französische Fußball-Meister bezwang den FC Arsenal im Finale von Budapest mit 4:3 im Elfmeterschießen und wiederholte damit den Erfolg aus dem Vorjahr. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:1, 0:1) gestanden.
Nationalspieler Kai Havertz (6.) brachte den FC Arsenal früh in Führung, dennoch verloren die Londoner nach 2006 auch das zweite Champions-League-Endspiel der Vereinshistorie. Weltfußballer Ousmane Dembélé (65., Foulelfmeter) glich am Samstag in der ausverkauften Puskas-Arena für das Team von Trainer Luis Enrique aus. In der Verlängerung fielen keine Tore.
Für Paris, das im Halbfinale den deutschen Meister Bayern München geschlagen hatte, ist es der zweite Triumph in der Königsklasse. 1996 hatte PSG den Europapokal der Pokalsieger geholt. Im Vorjahr besiegte Paris im Endspiel der Champions League Inter Mailand deutlich (5:0).
Update, 20:45 Uhr: Elfmeterschießen in Budapest
Auch nach 120 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Damit geht das Finale in das Elfmeterschießen.
Update, 20:01 Uhr: Verlängerung in Budapest
Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Damit geht das Finale in die Verlängerung.
Update, 19:05 Uhr: Havertz trifft zur Führung
Zur Pause des Finals führt der FC Arsenal mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Die Franzosen ließen den Ball von Beginn an gut laufen und hatten durchgehend mehr Ballbesitz. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Marquinhos im Mittelfeld brachte der deutsche Nationalspieler Havertz die Gunners früh in Führung.
Im Anschluss zogen sich die Londoner zurück, standen enorm tief und konzentrierten sich aufs Verteidigen. Die Parisiens suchten nach einer Lücke, fanden aber keine. Das hohe Tempo von Dembélé, Doué und Kvaratskhelia konnte PSG gegen die kompakt stehenden Engländer überhaupt nicht ausspielen und der Titelverteidiger hatte keine einzige gute Torchance.
Update, 17:01 Uhr: Die Aufstellungen sind da - Havertz startet
Paris Saint-Germain: Sofanov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
FC Arsenal: Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Odegaard - Trossard, Havertz, Saka
Champions-League-Finale heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Spiel: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal
Wettbewerb: Champions League; Finale
Datum: 30. Mai 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Puskas Arena (Budapest)
Champions League heute live: Wird das Finale PSG vs. Bayern im Free-TV übertragen?
Ja. Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal wird vom ZDF im Free-TV übertragen.
Finale in der Champions League: Wer überträgt das Paris vs. Arsenal heute im Livestream?
Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen.
Auch DAZN zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Champions League: Wo kann ich das Endspiel heute im Liveticker verfolgen?
Einen Liveticker für das Finale in der Champions League gibt es natürlich auf ran.de.
Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Finals
Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal
Datum und Uhrzeit: 30. Mai 2026; 18:00 Uhr
Free-TV: ZDF
Pay-TV: DAZN
Livestream: Joyn, DAZN
Liveticker: ran.de
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