ran Fußball Champions League - Fans grillen Kick-off-Show: "Braucht kein Mensch" Videoclip • 01:37 Min Link kopieren Teilen

Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale PSG vs. Arsenal in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Nervenkrimi in Budapest: PSG holt den Titel Paris Saint-Germain hat erneut die Champions League gewonnen. Der französische Fußball-Meister bezwang den FC Arsenal im Finale von Budapest mit 4:3 im Elfmeterschießen und wiederholte damit den Erfolg aus dem Vorjahr. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:1, 0:1) gestanden. Nationalspieler Kai Havertz (6.) brachte den FC Arsenal früh in Führung, dennoch verloren die Londoner nach 2006 auch das zweite Champions-League-Endspiel der Vereinshistorie. Weltfußballer Ousmane Dembélé (65., Foulelfmeter) glich am Samstag in der ausverkauften Puskas-Arena für das Team von Trainer Luis Enrique aus. In der Verlängerung fielen keine Tore. Für Paris, das im Halbfinale den deutschen Meister Bayern München geschlagen hatte, ist es der zweite Triumph in der Königsklasse. 1996 hatte PSG den Europapokal der Pokalsieger geholt. Im Vorjahr besiegte Paris im Endspiel der Champions League Inter Mailand deutlich (5:0).

Update, 20:45 Uhr: Elfmeterschießen in Budapest Auch nach 120 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Damit geht das Finale in das Elfmeterschießen.

Update, 20:01 Uhr: Verlängerung in Budapest Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Damit geht das Finale in die Verlängerung.

Update, 19:05 Uhr: Havertz trifft zur Führung Zur Pause des Finals führt der FC Arsenal mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Die Franzosen ließen den Ball von Beginn an gut laufen und hatten durchgehend mehr Ballbesitz. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Marquinhos im Mittelfeld brachte der deutsche Nationalspieler Havertz die Gunners früh in Führung. Im Anschluss zogen sich die Londoner zurück, standen enorm tief und konzentrierten sich aufs Verteidigen. Die Parisiens suchten nach einer Lücke, fanden aber keine. Das hohe Tempo von Dembélé, Doué und Kvaratskhelia konnte PSG gegen die kompakt stehenden Engländer überhaupt nicht ausspielen und der Titelverteidiger hatte keine einzige gute Torchance.

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Update, 17:01 Uhr: Die Aufstellungen sind da - Havertz startet Paris Saint-Germain: Sofanov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia FC Arsenal: Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Odegaard - Trossard, Havertz, Saka

Champions-League-Finale heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal

Wettbewerb: Champions League; Finale

Datum: 30. Mai 2026

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Austragungsort: Puskas Arena (Budapest)

Champions League heute live: Wird das Finale PSG vs. Bayern im Free-TV übertragen? Ja. Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal wird vom ZDF im Free-TV übertragen. PSG gegen Arsenal: Darum findet das CL-Finale zu ungewohnter Zeit statt

Finale in der Champions League: Wer überträgt das Paris vs. Arsenal heute im Livestream? Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen. Auch DAZN zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Champions-League-Finale 2026 in Budapest: Wo und wann das Endspiel steigt - und wie man an Tickets kommt

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Champions League: Wo kann ich das Endspiel heute im Liveticker verfolgen? Einen Liveticker für das Finale in der Champions League gibt es natürlich auf ran.de.