ran Fußball Vincent Kompany verkauft Luxus-Villa in England - für rund 4 Mio. Euro! Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die Entscheidung um die Krone im europäischen Fußball steht an. ran verrät, wie sich Tickets für das Finale bestellen lassen und wie teuer diese sind.

PSG gegen Arsenal: Wie sind die Final-Tickets verteilt und was kosten sie? Von dem Gesamtkontingent der 61.400 Tickets gehen insgesamt 34.400 Karten an die qualifizierten Vereine. 17.200 nach Frankreich und dieselbe Anzahl nach England. Die sogenannten "Fans-First"-Tickets liegen bei 70 Euro. Die weiteren Plätze kann man im offenen Verkauf bei der UEFA erwerben. Dort kostet die Kategorie Eins 950 Euro. Für Kategorie Zwei sind 650 Euro auf den Tisch zu legen und Kategorie Drei wird für 180 Euro an die Fans verkauft.

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PSG vs. Arsenal: Wie kommt man an Tickets für das CL-Finale? Bei der UEFA hätte man sich bis zum 19. März registrieren können, um für die Verlosung in Frage zu kommen. Die Auslosung wurde bereits durchgeführt und die Tickets sind weg. Die weiteren Kontingente der PSG- und Arsenal-Fans werden von den Vereinen unter Vereins- und Fanklub-Mitgliedern verlost.

Champions-League-Finale: Gefahren bei Karten für PSG gegen Arsenal Aufpassen müssen Fans bei unseriösen Seiten, die Tickets weiterverkaufen. Die Plattform "Viagogo" ist zwar legal, jedoch berichten Verbraucherschützer häufig von überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets sowie intransparenten Gebühren. Der FC Bayern warnte seine Fans zum Beispiel auf der vereinseigenen Internetseite vor den Karten von den unten aufgezählten Seiten. In einem Statement heißt es: "Leider stehen oftmals auch Ticket-Angebote auf nicht autorisierten Internetplattformen und bei den zahlreichen, vor allem im Internet werbenden, inoffiziellen Ticketagenturen zur Verfügung. Häufig werden hierfür stark erhöhte Preise verlangt. Wir möchten Sie an dieser Stelle daher warnen! [...] Leider werden auf vielen Webseiten Tickets angeboten, die nicht zum Zutritt in die Allianz Arena berechtigen oder aber nach Zahlung oftmals gar nicht geliefert werden. Wir raten daher dringend davon ab, bei folgenden nicht autorisierten Plattformen wie beispielsweise viagogo

StubHub

eBay

Kleinanzeigen.de Tickets zu unseren Spielen zu erwerben, da es sich hierbei immer um nicht autorisierte Anbieter handelt." Die beste Option bleibt also der offizielle Zweitmarkt. Auch interessant: FC Bayern München: Trikot-Fail bei Ausrüster Adidas Und: Champions League: Kanes Last-Minute-Tor lässt Bundesliga auf 5. CL-Platz hoffen - alles liegt am SC Freiburg

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