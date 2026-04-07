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Real Madrid: Vinicius Jr. tritt gegen Ex-Trainer Xabi Alonso nach

Veröffentlicht:

von Philipp Schmalz

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Videoclip • 04:00 Min

Vinicius Jr. und Xabi Alonso werden wohl keine Freunde mehr. Kurz vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München rechnet der Brasilianer von Real Madrid mit seinem Ex-Trainer ab.

Vinicius Jr. und Xabi Alonso haben während ihrer gemeinsamen Zeit bei Real Madrid einfach nicht zueinander gefunden.

Kurz vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München sprach der Brasilianer auf der Pressekonferenz über die Zeit unter Alonso. Dabei nahm der 25-Jährige kein Blatt vor den Mund: "Es war eine schwierige Zeit, weil ich viele Spiele gemacht habe, aber auf wenige Minuten gekommen bin. Ich fand keinen Draht zu ihm."

Für den jetzigen Real-Coach Alvaro Arbeloa hatte der Superstar hingegen nur warme Worte übrig: "Ich sage nicht, dass das Verhältnis zwischen mir und Xabi schlecht war. Es war die Spielmethode, alles, was passiert ist. Zu Arbeloa habe ich ein besonderes Verhältnis, so wie zu Ancelotti (Ex-Real-Trainer Carlo Ancelotti, d. Red.). Er hat mir immer sein Vertrauen geschenkt und klargestellt, was er wirklich von mir will. Ich gebe wie immer alles für diese Mannschaft, es ist der Klub meines Lebens."

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