Real Madrid vs. FC Bayern: FCB von Schiedsrichter verpfiffen? Experten uneins

Der FC Bayern gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. In der Nachspielzeit kommt es zu einer Elfmeter-Szene, die die Experten spaltet.

Michael Olise saß auf dem Rasen des Bernabéu und schimpfte, auch Vincent Kompany reklamierte - alles vergeblich: Schiedsrichter Michael Oliver wollte partout kein strafwürdiges Vergehen erkannt haben - also: kein Elfmeter! Dabei hatte Verteidiger Álvaro Carreras den französischen Nationalspieler nicht nur gestoßen, sondern auch am rechten Bein getroffen (90.+4).

Es blieb zwar beim 2:1 (1:0) für den FC Bayern bei Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Doch die Olise-Szene wurde danach noch kontrovers diskutiert.

"Er lässt sich ja nicht fallen, er kommt am Fünfereck frei zum Schuss. Das ist fast ein klares Tor, da machst du alles, um stehen zu bleiben", sagte TV-Experte Christoph Kramer bei "Prime Video": "Ich hätte es gepfiffen, verstehe aber auch den Schiedsrichter, dass er es nicht pfeift."