Vinicius Junior: Konsequenzen nach Rassismus-Eklat - Benfica Lissabon muss zahlen

Die Aufarbeitung des Champions-League-Duells zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon läuft weiter: Als Folge des Rassismus-Eklats um Vinícius Júnior hat die UEFA Strafen gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon ausgesprochen.

Der Klub wurde wegen des "rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens" zweier Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verurteilt.

Zudem droht die Teilsperrung einer Zuschauertribüne für eine Europacup-Begegnung - diese Sanktion wurde für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt.

Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 33.000 Euro wegen weiterer Verfehlungen der Benfica-Fans (Werfen von Gegenständen, Benutzung eines Laserpointers). Assistenztrainer Pedro Luis Ferreira Machado wurde von der UEFA-Disziplinarkommission wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt.