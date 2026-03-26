Champions League
Vinicius Junior: Konsequenzen nach Rassismus-Eklat - Benfica Lissabon muss zahlen
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 49 Sek
Die Aufarbeitung des Champions-League-Duells zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon läuft weiter: Als Folge des Rassismus-Eklats um Vinícius Júnior hat die UEFA Strafen gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon ausgesprochen.
Der Klub wurde wegen des "rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens" zweier Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verurteilt.
Zudem droht die Teilsperrung einer Zuschauertribüne für eine Europacup-Begegnung - diese Sanktion wurde für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt.
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Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 33.000 Euro wegen weiterer Verfehlungen der Benfica-Fans (Werfen von Gegenständen, Benutzung eines Laserpointers). Assistenztrainer Pedro Luis Ferreira Machado wurde von der UEFA-Disziplinarkommission wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt.
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Zuvor hatte schon Benfica selbst eine Untersuchung gegen die beiden Anhänger eingeleitet. Die Fans sind auf einem Video zu sehen, wie sie während des Playoff-Spiels in der Champions League gegen Real Madrid (0:1) mit Affen-Gesten in Richtung von Vinícius negativ auffallen.
Die Partie war insgesamt von Rassismus-Vorwürfen überschattet worden und musste unterbrochen werden. Real-Spieler unterstellten Benfica-Profi Gianluca Prestianni, Vinícius nach dessen Tor als "Affen" bezeichnet zu haben. Bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund. Die UEFA sperrte Prestianni daraufhin vorläufig. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen
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