Aus der Traum vom ersten europäischen Titel: Der FSV Mainz 05 kommt bei Racing Straßburg böse unter die Räder und scheidet aus der Conference League aus.

Aus der Traum: Das Mainzer Märchen in Europa hat ein ganz bitteres Ende genommen. Das Team von Urs Fischer verlor das Viertelfinal-Rückspiel bei Racing Straßburg verdient mit 0:4 (0:2) und verpasste damit trotz des 2:0-Erfolgs im Hinspiel den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Zum ersten Mal überhaupt hätte der FSV ein internationales Halbfinale erreichen können, in der Conference League gibt es auch bei der fünften Austragung keinen deutschen Sieger.

Der Traum vom Endspiel in Leipzig am 27. Mai platzte nach einer desolaten Leistung jäh, stattdessen kämpfen die Franzosen am 30. April und 7. Mai um den Final-Einzug. Sebastian Nanasi (26.) und Abdoul Ouattara (35.) hatten das scheinbar beruhigende Polster aus dem Hinspiel früh egalisiert, Julio Enciso (69.) und Emmanuel Emegha (74.) trafen die Mainzer dann bis ins Mark. Über weite Strecken offenbarte sich ein Klassenunterschied. Ohne den überragenden Keeper Daniel Batz, der sogar einen Foulelfmeter von Emegha (66.) parierte, wäre das Aus schon früher besiegelt gewesen.

Fischer hatte im "Hexenkessel" Stade de la Meinau vor einem "Feuerwerk ab der ersten Sekunde" gewarnt. Seine Spieler müssten "sehr cool und mutig" agieren, um das Halbfinale zu buchen. Diese Marschroute beherzigte sein Team vor 31.000 Zuschauern allerdings kaum, setzte vielmehr auf eine kompakte Defensive. Bei einer der wenigen schnellen offensiven Umschaltaktionen wäre Straßburgs Kapitän Ismael Doukouré nach einer Hereingabe von Paul Nebel beinahe ein Eigentor unterlaufen (6.).