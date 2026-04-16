Lionel Messi wird Klub-Besitzer - Weltmeister kauft den Fünftligisten UE Cornella

Der ehemalige Barcelona-Star Lionel Messi hat in seiner früheren Heimat investiert. Der Argentinier ist nun Besitzer des katalanischen Fünftligisten UE Cornella.

Lionel Messi hat nun seinen eigenen Fußball-Klub. Wie der spanische Fünfligist UD Cornella am Donnerstag mitteilte, hat der frühere Star des FC Barcelona den Verein gekauft.

"Die Übernahme durch Leo Messi markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Vereinsgeschichte. Sie zielt darauf ab, sowohl das sportliche als auch das institutionelle Wachstum voranzutreiben, die Grundlagen des Klubs zu festigen und weiterhin in Talente zu investieren", hieß es im Statement von Cornella.

UD Cornella stieg in der Vorsaison in die fünfte spanische Spielklasse ab, gilt aber in Katalonien als Nachwuchs-Schmiede.