Fußball
Lionel Messi wird Klub-Besitzer - Weltmeister kauft den Fünftligisten UE Cornella
Veröffentlicht:von ran.de/SID
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Der ehemalige Barcelona-Star Lionel Messi hat in seiner früheren Heimat investiert. Der Argentinier ist nun Besitzer des katalanischen Fünftligisten UE Cornella.
Lionel Messi hat nun seinen eigenen Fußball-Klub. Wie der spanische Fünfligist UD Cornella am Donnerstag mitteilte, hat der frühere Star des FC Barcelona den Verein gekauft.
"Die Übernahme durch Leo Messi markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Vereinsgeschichte. Sie zielt darauf ab, sowohl das sportliche als auch das institutionelle Wachstum voranzutreiben, die Grundlagen des Klubs zu festigen und weiterhin in Talente zu investieren", hieß es im Statement von Cornella.
UD Cornella stieg in der Vorsaison in die fünfte spanische Spielklasse ab, gilt aber in Katalonien als Nachwuchs-Schmiede.
Alba und Raya begannen bei UE Cornella mit dem Fußball
Der 1951 gegründete Verein hat in der Vergangenheit Topspieler wie David Raya (FC Arsenal) und Jordi Alba (früher mit Messi bei Barca und Inter Miami) hervorgebracht. Aber auch der spätere Inter-Profi Keita Balde begann bei UE Cornella mit dem Fußball.
Der achtmalige Weltfußballer Messi eifert mit dem Einstieg bei den Katalanen seinem langjährigen Rivalen Ronaldo nach. Der 41 Jahre alte Portugiese stieg im Februar beim spanischen Zweitligisten UD Almeria ein. Ronaldo erwarb mittels seiner Gesellschaft "CR7 Sports Investments" 25 Prozent der Anteile.
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