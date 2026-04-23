Bayer Leverkusen: Kasper Hjulmand erhält Job-Garantie von Simon Rolfes und Lob von Vincent Kompany

ran Fußball FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple? Videoclip • 04:36 Min Link kopieren Teilen

Kasper Hjulmand steht nach dem 0:2 gegen den FC Bayern im Pokal-Halbfinale nicht weniger in der Kritik. Nun gab es eine Job-Garantie von Simon Rolfes - und ein Lob von Vincent Kompany.

Als Kasper Hjulmand immer und immer wieder seinen Matchplan verteidigte, sprang ihm Vincent Kompany auf der Pressekonferenz zur Seite. Was Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit geschafft habe, sei in dieser Saison "nicht vielen" Teams gelungen, sagte der Trainer des FC Bayern nach dem Finaleinzug der Münchner im DFB-Pokal (2:0). Im ersten Durchgang habe der Rekordpokalsieger eine seiner besten Leistungen bislang gezeigt. "Wenn wir in der ersten Halbzeit so durchkommen, dann beenden wir das Spiel eigentlich", sagte Kompany. Bayer, das vor dem Seitenwechsel deutlich zu mut- und harmlos agiert hatte, habe sich aber "zurück ins Spiel gekämpft. Was Leverkusen geleistet hat, war einfach sehr gut."

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