Premier League
Manchester City zieht an FC Arsenal vorbei - Haaland macht Burnley zum Absteiger
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ran Fußball
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Videoclip • 01:11 Min
Titel-Thriller in England: Dank Torjäger Erling Haaland hat Manchester City fünf Spieltage vor dem Saisonende den FC Arsenal von der Tabellenspitze der Premier League verdrängt.
Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am Mittwochabend beim Vorletzten FC Burnley mit 1:0 (1:0). Der norwegische Starstürmer Haaland erzielte bereits in der fünften Minute den Treffer des Tages und besiegelte so auch die Rückkehr in die Championship für den Aufsteiger.
Die Cityzens hatten sich schon mit dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Arsenal am Sonntag (2:1) an die Londoner herangerobbt. Durch den dritten Ligasieg in Serie zog Manchester nun an den Gunners vorbei. Beide Teams haben eine Tordifferenz von +37, City hat aber mehr Treffer erzielt.
Damit gehen City und Arsenal Kopf an Kopf in den Saisonendspurt, doch das Momentum scheint bei den Skyblues zu liegen. Denn der Vorsprung von Arsenal, der phasenweise neun Punkte betrug, ist längst aufgebraucht, die Formkurve zeigt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt nach unten. Schon 2023 und 2024 hatten die Londoner den Titel verspielt, damals jubelte am Ende City. Gut möglich, dass sich die Geschichte wiederholt - es wäre die vierte Vizemeisterschaft in Serie.
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